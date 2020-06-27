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Головний санлікар Ляшко – про бажання стати президентом України: буду балотуватися

Кирило Лютий
Політика
4,9 т.
Володимир Зеленський і Віктор Ляшко

Володимир Зеленський і Віктор Ляшко.

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко не виключив, що в майбутньому буде балотуватися в президенти України.

В інтерв'ю головному редактору видання "Гордон" Олесі Бацман заступник глави МОЗ розповів про свої амбіції в політиці.

"Напевно, так [хочу стати президентом]. На наступних [виборах президента в 2024 році], напевно, [балотуватися не буду]. А ось [в 2029 році], можливо, так. Якщо не забудете прізвище Ляшко, тому що ковідну епідемію ми точно подолаємо за цей період", – заявив Ляшко.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Віктор Ляшко висловився про те, що може взяти участь у виборах мера Києва.

УкраїнаВіктор Ляшко
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