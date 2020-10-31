Спікер делегації в ТКГ Арестович назвав дві проблеми Зеленського

Президент України Володимир Зеленський недооцінив складність реалізації своїх обіцянок, а також страждає від "величезних проблем" із кадрами.

Таку думку в інтерв'ю "Апострофу" висловив військовий оглядач і новопризначений спікер делегації України в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович. За його словами, проблемне оточення глави держави пов'язане, зокрема, зі "старими кланами", які є і в "Слузі народу".

"Думаю, що Зеленський зараз виглядає як людина, яка має дуже світлі та позитивні наміри, але в нього є дві проблеми. Він недооцінив те, що він повинен зробити, тому що з його обіцянками, зі спробами і намірами, які він озвучив, треба бути Ден Сяопіном, Петром I та Лі Куан Ю в одній особі. Це перше. А друге – у нього величезні проблеми з кадрами", – сказав представник делегації ТКГ.

Він визначив дві причини проблем президента з кадрами. Перша – "це те, що старі клани нікуди не поділися".

"Вони знаходяться і в "Слузі народу", і в законодавчій, правоохоронній, судовій і виконавчій вертикалі влади – всюди. Звичайно, замінити відразу всіх було дуже складно для нього. Це неможливо", – зазначив Арестович.

Друга причина, за його словами, полягає в тому, що президент нібито підбирає кадри "з емоційною прихильністю".

"Ось йому сподобалася людина, і він каже: так, будемо працювати. Дає йому можливість попрацювати, а потім з'ясовується, що 70% або більше з цих осіб – це старі або нові корупціонери, які просто хочуть заробити", – вважає представник ТКГ.

Однак, він назвав плинність кадрів навколо Зеленського позитивом.

"Тому що тут повинен працювати принцип золотого руна – потік, який залишить пісок і відбере золото. Але де це золото шукати в Україні – складне питання", – додав спікер української делегації.

Олексій Арестович Апостроф

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Олексій Арестович розвінчав маніпуляцію Росії про "план дій" щодо Донбасу.

Також він заявив, що обстріл на Донбасі 30 жовтня, під час якого загинули двоє українських воїнів, не означає закінчення режиму припинення вогню.