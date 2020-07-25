Головна мета Порошенка – опір Путіну, а не протистояння з Зеленським, – Турчинов

Пріоритетом Петра Порошенка та його політичної сили є організація відсічі Путіну і агресії Росії, а не протистояння із Зеленським. Тим більше, що через прихід до влади непрофесійної та недосвідченої владної команди Україна за рік скотилася до краю прірви. Про це в інтерв’ю Цензор.НЕТ заявив Олександр Турчинов. За його словами, саме це спонукало його прийняти пропозицію і очолити штаб "Європейської Солідарності".

Керівник штабу "Європейської Солідарності" Олександр Турчинов Фокус

"Петро Порошенко багато чого переосмислив у своєму житті, я у цьому переконаний і можу це підтвердити, спілкуючись із ним. Для нього пріоритет – не протистояння із Зеленським, а організація опору Путіну і російській агресії. Він готовий до об'єднавчого процесу, тому що боротьба за свободу об'єднує, змушує чути і розуміти товаришів по боротьбі. Зараз зрозуміло, хто чого вартий. Коли ти при владі, доволі важко розбиратися в людях, які вишиковуються в чергу, щоб потрапити до тебе. А коли ти в опозиції, то починаєш цінувати тих небагатьох, хто підставляє плече і йде з тобою разом важким шляхом", - наголосив Турчинов.

Оцінюючи результати року роботи нової влади, колишній секретар РНБО констатує: проблеми є практично у всіх сферах життя держави.

"Мені боляче спостерігати, що упродовж останнього року відбувається з нашою країною. Руйнується економіка. І почалося це ще минулого року, коли інерція позитивних змін, задана попередниками цієї влади, закінчилася. Уже в жовтні-листопаді 2019 року ми мали системне падіння обсягів виробництва, яке продовжує наростати. Провалено боротьбу з пандемією. В Україні найбільша в Європі кількість заражених коронавірусом лікарів у пропорції до чисельності населення. Не проведено і не планується масове тестування, але ж лише так можна локалізувати інфекцію. Офіційна статистика не відповідає реальності", - зауважив Турчинов.

Окремою підставою для занепокоєння, на думку керівника штабу "ЄС", є кадрова політика владної команди та повна відсутність як стратегій, так і фаховості у нинішніх очільників держави.

"Повна відсутність державної економічної та оборонної стратегії. На відповідальні посади ставляться люди, які не мають ні знань, ні досвіду, ні розуміння поставлених перед ними завдань, а тільки амбіції та жагу піару. Відсутність стратегії, відсутність логіки ухвалення рішень, відсутність професіоналізму прикривають розпіареним мемом "нові обличчя". Здавалося б, китайська культурна революція наочно довела абсурдність і небезпеку такої технології, але люди, які не бажають думати, вперто рухаються до власної трагедії", - вважає Турчинов.

Окремо він відзначив провали влади у оборонній сфері, що під час війни, на думку політика, є неприпустимим.

"Мене турбує те, чому я присвятив частину свого життя, – це оборона нашої країни, адже війну не закінчено, загроз не стало менше! А зараз багато розмов, красивих заяв, але дуже мало справ. Цього року, попри всі обіцянки, так і не профінансували серійне виробництво жодної з нових українських ракет, стратегічно важливих для оборони нашої країни. Ні "Вільха", ні "Вільха-М", ні "Нептун" не надійдуть у війська в 2020-му. Обіцяють виділити гроші наступного року, а що, цьогоріч у нас уже закінчилася війна?", - зауважив Турчинов.

Політик також застеріг від посилення впливу так званої "п’ятої колони" в Україні, яка успішно генерує хаос в державі і отримує все більше впливу на зовнішню та внутрішню політику.

"Дилетантство і непрофесіоналізм деформують управлінську вертикаль і породжують хаос. Проросійська п'ята колона починає визначати внутрішню і зовнішню політику країни. В Україну повернулися інформаційні темники, замовні справи та неправосудні рішення. Я дуже не хотів повертатися до активної політики, але країна послідовно скочується до катастрофи, і цьому потрібно протистояти", - говорить він.

Олександр Турчинов зазначив, що штаб "Європейської Солідарності", який він очолив, у першу чергу напрацьовує антикризові рішення.

"Це більше антикризовий штаб, проте й вибори також у його полі зору. Так, бажано, щоб перезавантаження влади відбулося швидко і безболісним шляхом чесних прозорих виборів. Запас міцності нашої країни не такий великий для того, щоб вона могла раз на 5-6 років проходити через революції і катаклізми. Сьогодні актуальним є проведення не лише місцевих, а й дострокових парламентських виборів. Таке рішення може стати виходом із кризового глухого кута для цієї влади. Перед країною, затягнутою в кризовий вир, стоїть занадто багато викликів, тому і штаб – антикризовий", - пояснив Турчинов.

Він також зазначив: зважаючи на глибину кризи, в якій опинилася Україна, з урахуванням зовнішньої агресії, дуже важливо діяти швидко, чітко і послідовно. Тому вже зараз треба сконцентрувати максимум зусиль над пошуком швидких та ефективних програм та технологій для подолання наслідків непрофесійного управління владної команди.

"Для локалізації кризи часу буде обмаль, тому вже зараз необхідно відпрацьовувати програми і технології щодо швидкого відновлення системи управління, економіки та обороноздатності країни. А в разі ескалації російської агресії – чітко і професійно протидіяти цьому. Для роботи в штабі ми підтягуємо експертів і фахівців, будемо виховувати і готувати кадровий резерв. Ми мусимо навчитися об'єднувати інтелект нації, протиставити професіоналізм – популізму, будувати горизонтальні зв'язки, стати центром об'єднання конструктивних, відповідальних проукраїнських сил", - пояснив Турчинов.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Турчинов різко висловився з приводу запланованого перемир’я на Донбасі. На його думку,Росія зважає тільки на силу, тож перемир'я на Донбасі може спокійно порушити. Крім того, політик відзначив необхідність єднатися усім патріотичним силам - і підкреслив, що вважає Порошенка єдиним лідером опозиції, здатним захистити незалежність України.