Головна антикорупціонерка Румунії подала у відставку

Голова Національного антикорупційного директорату Румунії Анка Юрма залишила посаду через "вороже середовище". Це вже друга очільниця, яка залишила антикорупційне відомство за останні півроку.Очільниця Національного антикорупційного директорату (DNA) Румунії Анка Юрма у вівторок, 8 січня, подала у відставку. Вона пояснила це "ворожим середовищем" навколо DNA, а також вкрай несприятливим висвітленням її роботи у ЗМІ.

"Весь цей час я робила все можливе, щоб DNA функціонував добре, попри вороже середовище, в якому установа змушена була працювати", - йдеться у заяві прокурорки, цитує агентство AFP.

Це вже друга зміна голови DNA Румунії за останні півроку. У липні минулого року попередню антикорупційну прокурорку Лауру Кодруцу Ковеши зняли з посади під тиском уряду. 8 січня вона повідомила, що звернеться до Європейського суду з прав людини в Страсбурзі щодо свого примусового звільнення. У Румунії їй відмовили у відкритті судової справи.

З 1 січня Румунія перебрала піврічне головування в Європейському Союзі. Водночас країна конфліктує з Брюсселем через заплановану реформу судової системи. У центрі суперечки - закон про амністію для корумпованих чиновників і політиків. Голова Європейської Комісії Жан-Клод Юнкер висловив сумніви у тому, що уряд Румунії готовий до головування в ЄС. "На моє переконання, уряд у Бухаресті ще не зовсім розуміє, що означає очолювати держави ЄС", - заявив він наприкінці минулого року.