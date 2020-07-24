Головань вказав на слід Кремля у спробах ОАСК і Вовка переслідувати Порошенка

Адвокат п'ятого президента України Петра Порошенка Ігор Головань заявив, що справа НАБУ проти Окружного адміністративного суду Києва показала, що в ОАСК створено злочинну організацію.

таку думку він висловив у ефірі "Прямого". За його словами, справи проти Порошенка та його соратників – це спланована акція, яка, очевидно, спрямована на просування інтересів країни-агресора.

"Зараз просто потихеньку все це відкривається, відкривається і відкривається. Але я звертаю увагу, що влада дуже активно коментує і реагує на одні речі, і абсолютно ніяк не коментує і не реагує на подібні речі… А ми вже бачимо, що, як і минулі опубліковані записи, намагаються якось замести віничком під килимочок і приховати, сміття з хати не виносити", – нагадав він.

За його словами, згідно з опублікованими записами, є чітка синхронізація – якщо говорити про призначення членів Вищої ради правосуддя, можна побачити, як працюють, відповідно до записів, судді Окружного адміністративного суду і відповідно до цього рік ДБР розслідує, допитуючи десятки, а в деяких випадках навіть сотні людей, витрачаючи колосальні мільйони державних коштів платників податків.

"І все це не вдалося не тому, що вони не хотіли, а тому, що, по-перше, Петро Порошенко нічого незаконного не скоїв. По-друге, ми все ж таки якось намагалися захистити право і правду", – наголосив Головань.

"І тепер ми бачимо, як все це відкрилося, і як НАБУ вже поставило крапки над "і" і заявидло, що має місце створення злочинної організації, про що ми теж з самого початку говорили, що це скоординована діяльність великого угруповання, яке керується і координується державою-агресором", – впевнений адвокат п'ятого президента.

Нагадаємо, НАБУ оприлюднили записи розмов з суддями Окружного адміністративного суду Києва, які свідчать про корупцію в цьому суді і Державній судовій адміністрації. Бюро розслідує вчинення корупційних злочинів головою ОАСК Павлом Вовком та суддею цього суду, а також головою Державної судової адміністрації Зіновієм Холоднюком.