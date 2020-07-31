Головань попередив ДБР про відповідальність за сфабриковані справи проти Порошенка

Адвокат Петра Порошенка Ігор Головань заявив, що закриття ще одного провадження проти п’ятого президента, так званої "справи про Томос", вкотре доводить, що ДБР керується у своїй діяльності забаганками з високих кабінетів.

Про це він написав у Facebook. Він також зауважив, що на розслідування сфабрикованих проти Порошенка справ витрачаються мільйони бюджетних гривень, і хтось має за це нести відповідальність.

"ДБР повідомляє про закриття однієї з найбільш одіозних з кількох десятків сфабрикованих проти п’ятого президента України Петра Порошенка справ – стосовно Томосу про автокефалію Православної церкви України. Більше восьми місяців ДБР мало не повному складі шукало ознаки розпалювання релігійної ворожнечі та ненависті. Не знайшли. Навіть ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 161 КК України, не виявили", – зазначив адвокат.

Він наголосив, що ДБР було змушене закрити справу явно не тому, що відсутність події злочину очевидна для всього світу, а через публічний розголос.

"Якби ДБР дійсно керувалася у своїй діяльності не забаганками замовників з високих кабінетів, а законом, провадження закрили б через кілька днів після реєстрації. "Справа про Томос" стала публічною, а виглядати ідіотами нікому не хочеться, навіть попри тиск з президентського офісу", – переконаний Головань.

"Однак, повідомивши про закриття провадження, в.о. директора ДБР Соколов (який вже давно зберігає свій статус в.о. за допомогою сумнівних махінацій), нічого не сказав про те, хто ж понесе відповідальність за багатомісячне марнування державних ресурсів на "розслідування" явно порожньої справи? Більше 8 місяців тільки на Томос! А є ще десятки таких же порожніх проваджень, з якими десятки слідчих і прокурорів вовтузяться скоро півтора року, витрачаючи мільйони і мільйони гривень платників податків виключно з метою продовження політично мотивованих переслідувань лідера опозиції, п’ятого президента України Петра Порошенка. Вони сподіваються залишитися непокараними", – пише Головань.

"Але відповідати доведеться. І за багатьма статтями Кримінального кодексу. Зокрема, за ст. 344 (втручання у діяльність державного діяча), 372 (притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності). І це далеко не все", – резюмував адвокат.

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