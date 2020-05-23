Голова транспортного комітету в Раді Кісєль зв'язався з "тендерними тролями" і блокує “Велике будівництво” Зеленського – ЗМІ

Парламентський комітет з питань транспорту та інфраструктури перетворюється на одного з ключових союзників Араіка Амірханяна, власника цілого ряду "тролінгових" компаній, які блокують дорожнє будівництво через вал необґрунтованих скарг. Про це пише Znaj.ua в статті "Юрій Кісєль підіграє "тендерним тролям".

"До переліку компаній та громадських організацій, які публічно або негласно підтримують диверсійну роботу скандального Араіка Амірханяна і його компаній, можна сміливо додати Комітет ВР з питань транспорту та інфраструктури", - йдеться в публікації.

Юрій Кисєль

Автор статті пише про лист, який глава комітету Юрій Кісєль в кінці квітня направив на адресу прем'єр-міністра, міністрів економіки та інфраструктури, главі АМКУ та ряду інших чиновників. У документі він зажадав доопрацювати важливі для галузі Методологічні рекомендації з проведення закупівель у дорожній галузі, а також врахувати ряд поправок.

Як зазначається, інтерес Кісєля до тематики дорожнього будівництва загалом і до методрекомендацій, над якими працював "Укравтодор", зокрема - явище досить незвичне. Справа в тому, що раніше упродовж майже 9 місяців комітет майже не займався цією тематикою.

Методрекомендації, про які йде мова, покликані впорядкувати практики тендерних закупівель у дорожньому будівництві. У розробці документу брали участь найбільші гравці ринку і "Укравтодор", в результаті проєкт вийшов відповідним всім міжнародним нормам.

ЗМІ багато разів зазначали, що в групі, яка критикує рекомендації, зібралися переважно прихильники скандального "тендерного троля" Араіка Амірханяна, підприємства якого з початку року заблокували тендерів майже на 10 млрд. грн. Сам Амірханян недавно кілька разів вривався до будівлі "Укравтодору" з озброєними охоронцями.

Результат співпраці Кісєля з "тендерним тролем" вже видно: Араік Амірханян їздить по обласних філіях Укравтодору і козиряє там своїми зв'язками у транспортному комітеті парламенту, розповідаючи, що "у нього в транспортному комітеті все схвачено завдяки Юрію Кісєлю", пише видання.