Голова Нацполіції Клименко про місцеві вибори: "найбрудніша гра" – у великих містах

Під час виборчої кампанії напередодні місцевих виборів 2020 року в Україні виявили безліч маніпуляцій і правопорушень. Найгірша ситуація склалася у великих містах і великих об'єднаних територіальних громадах.

Про це в інтерв'ю Інтерфакс-Україна розповів голова Національної поліції Ігор Клименко. Водночас він запевнив, що правоохоронці готові забезпечити правопорядок, залишаючись поза політикою.

"Всі читають новини, бачать повідомлення поліції й розуміють, що ці вибори в принципі проблемні. Правопорушень, маніпуляцій і спекуляцій дуже багато. Потрібно розуміти, що "найбрудніша гра" йде у великих містах і об'єднаних територіальних громадах (ОТГ) – там, де сфери впливу сильні, там і потужніше кандидати борються за голоси виборців. Не завжди чесним шляхом, але поліція насторожі – припиняємо і документуємо відразу такі моменти", – сказав Клименко.

За словами очільника Нацполіції, поліцейські вже зафіксували понад 6,5 тис. заяв щодо правопорушень, пов'язаних з виборчим процесом.

"Складено майже 1,5 тисячі адміністративних протоколів, а слідчізареєстрували 508 кримінальних проваджень", – зазначив Клименко.

Він додав, що для нинішньої виборчої кампанії найбільш типовими порушеннями є підкуп виборців, перешкоджання здійсненню виборчого права, масова зміна місця проживання.

Голова Нацполіції запевнив, що поліцейські працюватимуть тільки в рамках своїх повноважень – без будь-якого втручання в процес голосування і підрахунку голосів. Правоохоронці нестимуть відповідальність тільки за забезпечення охорони громадської безпеку і збереження виборчої документації.

Підсумовуючи, Клименко додав, що понад 1 500 територіальних виборчих комісій (ТВК) вже взяті під охорону поліції.

"На виборах ми задіємо практично весь особовий склад. Плюс будуть додані сили – курсанти вищих навчальних закладів системи МВС. Це величезний пласт роботи: більше 30 тисяч ТВК і ДВК будуть під охороною поліції", – підкреслив він.

Крім того, за словами голови Нацполіції, будуть створені спеціальні групи вибухотехніків і кінологів, оскільки не виключені повідомлення про мінування дільниць в день голосування 25 жовтня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Клименко розповів, що питаннями порушення виборчого законодавства на місцевих виборах, які відбудуться 25 жовтня, зайнявся "секретний" департамент захисту інтересів суспільства і держави в Національній поліції України.