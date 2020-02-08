Голова НАБУ визнав схожість формул "Роттердам+" та "Амстердам+"

Ухвалена урядом формула розрахунку ціни на газ з прив’язкою до його вартості на нідерландському газовому хабі TFF ("Амстердам+") є схожою з формулою визначення ціни на вугілля "Роттердам+". Про це сказав Голова Національного антикорупційного бюро Артем Ситник.

"Абсолютно різні обставини, абсолютно різні бенефіціари і абсолютно різні економічні обґрунтування цих формул. Хоча по структурі вони (формули, - ред.), можливо, схожі", – сказав Ситник.

Артем Ситник

Нагадаємо, 28 січня уряд ухвалив рішення прив'язати максимальне значення ціни на газ для населення та теплокомуненерго до вартості газу на нідерландському газовому хабі TFF. Зокрема, урядова постанова визначає, що ціни на газ, який "Нафтогаз" продає населенню та теплокомуненерго, не можуть бути нижчими за середні ціни, які встановлюються на TFF протягом 1-22 числа попереднього місяця.

Раніше член спостережної ради Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук заявив, що затверджена урядом формула ціни на газ "Амстердам+" є такою ж прозорою, як і формула "Роттердам+", оскільки базується на імпортному паритеті.

Методологія розрахунку оптової ринкової ціни електроенергії (відома як формула "Роттердам +") була затверджена Національною комісією, що здійснює держрегулювання в сферах енергетики і комунальних послуг, 3 березня 2016 року. Відповідно до неї вугільна складова в тарифі на електроенергію була заснована на котируваннях вугільного хабу ARA (Амстердам-Роттердам-Антверпен). З 1 липня 2019 в зв'язку з введенням в Україні нового ринку електроенергії дія формули "Роттердам +" припинилась.

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