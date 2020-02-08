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9 лютого • оновлено в 03:11
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Голова НАБУ визнав схожість формул "Роттердам+" та "Амстердам+"

2.6т
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Ухвалена урядом формула розрахунку ціни на газ з прив’язкою до його вартості на нідерландському газовому хабі TFF ("Амстердам+") є схожою з формулою визначення ціни на вугілля "Роттердам+". Про це сказав Голова Національного антикорупційного бюро Артем Ситник.

"Абсолютно різні обставини, абсолютно різні бенефіціари і абсолютно різні економічні обґрунтування цих формул. Хоча по структурі вони (формули, - ред.), можливо, схожі", – сказав Ситник.

Артем Ситник

Артем Ситник

Нагадаємо, 28 січня уряд ухвалив рішення прив'язати максимальне значення ціни на газ для населення та теплокомуненерго до вартості газу на нідерландському газовому хабі TFF. Зокрема, урядова постанова визначає, що ціни на газ, який "Нафтогаз" продає населенню та теплокомуненерго, не можуть бути нижчими за середні ціни, які встановлюються на TFF протягом 1-22 числа попереднього місяця.

Раніше член спостережної ради Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук заявив, що затверджена урядом формула ціни на газ "Амстердам+" є такою ж прозорою, як і формула "Роттердам+", оскільки базується на імпортному паритеті.

Методологія розрахунку оптової ринкової ціни електроенергії (відома як формула "Роттердам +") була затверджена Національною комісією, що здійснює держрегулювання в сферах енергетики і комунальних послуг, 3 березня 2016 року. Відповідно до неї вугільна складова в тарифі на електроенергію була заснована на котируваннях вугільного хабу ARA (Амстердам-Роттердам-Антверпен). З 1 липня 2019 в зв'язку з введенням в Україні нового ринку електроенергії дія формули "Роттердам +" припинилась.

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Особа
Артем Ситник
Місце
Україна
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Махно Володимир
Махно Володимир
а пенсии и ЗП в Украине такие же как в Нидерландах, чтобы делать к ним привязку?????
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Костюк Олександр
Костюк Олександр
Так, різниця є. Різниця в тому, що за формулу Ротердам+ було завдання з кремля мочити Порошенка. А теперішня влада кремль поки що влаштовує. Хоча зараз вугілля купляють за ціною в 1,5 рази більше ніж Ротердам+.
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Бывший мэр Нью-Йорка и адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани публикует в Twitter доказательства того, что власть на Украине была захвачена администрацией экс-президента США Барака Обамы и её агентурной сетью во главе с экс-президентом Украины Петром Порошенко. Порошенко и его соратники вывели и украли из страны, как утверждает Джулиани, более $ 100 млрд. По словам адвоката, часть этих денег шла членам Демократической партии, в частности, Джо Байдену и Хиллари Клинтон. «70% отправлялось покровителям в США, 30% оставлял себе Порошенко и члены его режима», — пишет Джулиани. По его словам, факты свидетельствуют, что коррупция на Украине была «настолько обширной и ужасной, что президент был обязан просить о расследовании США — Украина». ____ Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2019/12/16/dzhuliani-obama-i-poroshenko-ograbili-ukrainu-na-100-mlrd-dollarov
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Костюк Олександр
Костюк Олександр
Zhikharev Dmitry, чьо так мєлко? com.ru.news? Пиши мільйон мульярдов.
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