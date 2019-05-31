Голова МЗС Польщі назвав відмінність Порошенка та Зеленського

Новообраний президент України Володимир Зеленський збереже проєвропейський зовнішньополітичний курс України.

Таку думку висловив міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович, після зустрічі с Зеленським у Києві, 31 травня, передає "Європейська правда".

Польський міністр повідомив, що за останні півроку він двічі бачився і з колишнім президентом Петром Порошенко, і з діючим президентом Володимиром Зеленським.

"У них різний стиль поведінки. Звичайно, вони відрізняються фізично. Але політика лишається тією ж – проєвропейською, вони обидва прагнуть поліпшити рівень життя українців, а також завершити конфлікт на Донбасі", – сказав міністр.

Зустріч Володимира Зеленського з міністрами закордонних справ Швеції Маргот Вальстрьом і Польщі Яцеком Чапутовичем Адміністрація президента

Чапутович наголосив на своїй впевненності в тому, що Зеленський тримає курс України на Європу.

"Головний напрямок міжнародної політики безумовно лишатиметься тим самим – проєвропейським, прозахідним", – заявив він.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський і глави МЗС Німеччини Гайко Маас і Франції Жан-Ів Ле Дріан провели зустріч, під час якої обговорили питання відновлення миру на Донбасі.

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