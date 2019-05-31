ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
двох квитків на концерт гурту «Антитіла» в м. Полтава Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
БлогиСвіт

/Політика

Голова МЗС Польщі назвав відмінність Порошенка та Зеленського

1.1тЧитати матеріал російською

Новообраний президент України Володимир Зеленський збереже проєвропейський зовнішньополітичний курс України.

Таку думку висловив міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович, після зустрічі с Зеленським у Києві, 31 травня, передає "Європейська правда".

Польський міністр повідомив, що за останні півроку він двічі бачився і з колишнім президентом Петром Порошенко, і з діючим президентом Володимиром Зеленським.

Новини
"Поки території не повернуть!" Зеленський ясно дав зрозуміти Росії наслідки агресії

"У них різний стиль поведінки. Звичайно, вони відрізняються фізично. Але політика лишається тією ж – проєвропейською, вони обидва прагнуть поліпшити рівень життя українців, а також завершити конфлікт на Донбасі", – сказав міністр.

Зустріч Володимира Зеленського з міністрами закордонних справ Швеції Маргот Вальстрьом і Польщі Яцеком Чапутовичем

Зустріч Володимира Зеленського з міністрами закордонних справ Швеції Маргот Вальстрьом і Польщі Яцеком Чапутовичем

Адміністрація президента

Чапутович наголосив на своїй впевненності в тому, що Зеленський тримає курс України на Європу.

"Головний напрямок міжнародної політики безумовно лишатиметься тим самим – проєвропейським, прозахідним", – заявив він.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський і глави МЗС Німеччини Гайко Маас і Франції Жан-Ів Ле Дріан провели зустріч, під час якої обговорили питання відновлення миру на Донбасі.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
2
Смішно
2
Цікаво
2
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки