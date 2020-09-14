Голова Миколаївської ОДА заразився коронавірусом

Голова Миколаївської обласної державної адміністрації Олександр Стадник захворів на коронавірус.

Про це він повідомив увечері в понеділок, 14 вересня, на своїй сторінці в Facebook.

"Щойно отримав результати дослідження на COVID-19. На жаль, він виявився позитивним", – написав Стадник.

У нього висока температура, біль у горлі та "інші типові симптоми коронавірусу", через які він звернувся до лікаря.

"Дорогі мої, вкотре звертаюся з проханням берегти себе і своїх близьких. Будьте свідомі, дотримуйтеся порад лікарів і фахівців. При перших ознаках нездужання звертайтеся до лікарів", – додав Стадник.

Як писав OBOZREVATEL, в Україні офіційно підтверджено 156 797 випадків коронавірусної інфекції. З них 2462 – виявлені за минулу добу.

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