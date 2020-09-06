Голова Луганської ОДА запропонував зняти економічну блокаду Донбасу

Голова Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай виступив за відновлення економічних зв'язків з непідконтрольною територією регіону.

Як повідомили "Новости Донбасса" ідею відновлення зв'язків Гайдай висловив в коментарі журналістам в Сєвєродонецьку. Розрив економічних відносин він назвав "політичними спекуляціями".

"Я за те, щоб відновити економічні зв'язки. Ми від цього отримаємо суцільну вигоду", – сказав глава ОДА.

Він зазначив, що щорічні втрати від економічної блокади становлять близько двох мільярдів гривень.

"Скільки ми за ці роки втратили? Припустимо, 8 мільярдів гривень. Скільки б доріг ми могли зробити?... Наприклад, 5 мільярдів гривень коштує будівництво обласної лікарні", – підкреслив Гайдай.

Він також зазначив, що економічна блокада спровокувала "вимивання" гривні з непідконтрольноъ території.

"Гривні більше немає в побуті там, залишилися долари і рублі. Гривня – це теж певна прив'язка до України", – сказав голова ОДА.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нардеп від президентської партії "Слуга народу" Олександр Дубинський заявив, що необхідно зняти економічну блокаду "ДНР" і "ЛНР".

П'ятий президент України Петро Порошенко розкритикував главу держави Володимира Зеленського через заяви в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу про готовність України в односторонньому порядку скасувати економічні обмеження проти ОРДЛО.