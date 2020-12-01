Глава Херсонської ОДА Гусєв очолив "Укроборонпром" – ЗМІ

Голова Херсонської обласної держадміністрації Юрій Гусєв став очільником державного концерну "Укроборонпром".

Про це написала в своєму Telegram-каналі шеф-редакторка видання LB.ua Соня Кошкіна. Журналістка стверджує, що відповідне рішення про призначення ухвалено остаточно.

Зокрема, зазначається, що нині триває процес оформлення документів. Тоді як вже увечері 1 грудня Гусєва представлять колективу, "наскільки це зараз можливо".

Водночас Кошкіна запевнила, що замість нього в Херсонську область нового голову ОДА призначати поки не будуть.

"На господарстві – як в. о. – на декілька місяців залишиться один із заступників Гусєва", – додала вона.

Видання ж підкреслює, що сам Юрій Гусєв не підтвердив, але й не спростував інформацію про своє можливе призначення. Натомість нібито лише зазначив, що "керівника має призначити президент, а він – частина команди президента".

Скриншот Telegram-канал Sonya Koshkina (official)

Зазначимо, що президент України Володимир Зеленський призначив Юрія Гусєва главою Херсонської обласної державної адміністрації в липні 2019 року.

Хто такий Юрій Гусєв?

Народився в 1979 році в місті Коростишів Житомирської області. Закінчив Херсонський державний технічний університет, Київський національний економічний університет, Школу державного управління ім. Кеннеді Гарвардського університету (США), Стаффордширський університет (Великобританія).

У 1999 році став радником голови Херсонської обласної державної адміністрації. Також Юрій Гусєв був ексзаступником міністра оборони України з 2014 до 2016 року. Потім – радником міністра інфраструктури і міністра екології та природних ресурсів.

Гусєв також був під 41-м номером у списку "Слуга народу" на парламентських виборах-2019. Проте перед ними заявив, що балотуватися не буде, але залишиться в команді Зеленського.

Нагадаємо, що навесні 2020-го Херсонська ОДА під керівництвом Гусєва потрапила в скандал через святкування 8 Березня з еротичними танцями. Зокрема, тоді чиновників розважав гурт "Степ" із легендарною піснею "Смажений кабанчик" і дві дівчини у відвертих сукнях та порваних капронових колготках.

Перед тим Юрій Гусєв вітав "Степ" із 25-річчям. У ролику, який розміщений на сайті ОДА, він називав гурт "легендарним", побажав колективу успіхів, а на завершення з'явився кліп на пісню "Смажений кабанчик".

Гусєв заявив, що чиновників, які влаштували святкування з еротичними танцями в ОДА, було звільнено

Натомість після скандалу очільник області запевнив, що подія обернулася звільненням чиновників. Хоча тоді ж з’ясувалося, що співробітники облдержадміністрації знали про запланований виступ в ОДА напівоголених дівчат.

До всього іншого, у вересні Гусєв відзначився дивним подарунком прем’єр-міністру Денису Шмигалю, коли той навідався в область із робочим візитом. Очільник Херсонської ОДА, зокрема, вручив главі уряду найбільший кавун сезону, який важив 27,7 кілограма, з QR-кодом. Юрій Гусєв підкреслив, що це ознака Херсонського краю.

Гусєв подарував Шмигалю найбільший кавун сезону

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Вищий антикорупційний суд України закрив кримінальне провадження проти ексглави ДК "Укроборонпром" Павла Букіна, який звинувачувався у брехні в декларації.