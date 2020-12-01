Глава Херсонської ОДА Гусєв очолив 'Укроборонпром' – ЗМІ

Голова Херсонської обласної держадміністрації Юрій Гусєв став очільником державного концерну "Укроборонпром".

Про це написала в своєму Telegram-каналі шеф-редакторка видання LB.ua Соня Кошкіна. Журналістка стверджує, що відповідне рішення про призначення ухвалено остаточно.

Зокрема, зазначається, що нині триває процес оформлення документів. Тоді як вже увечері 1 грудня Гусєва представлять колективу, "наскільки це зараз можливо".

Водночас Кошкіна запевнила, що замість нього в Херсонську область нового голову ОДА призначати поки не будуть.

"На господарстві – як в. о. – на декілька місяців залишиться один із заступників Гусєва", – додала вона.

Видання ж підкреслює, що сам Юрій Гусєв не підтвердив, але й не спростував інформацію про своє можливе призначення. Натомість нібито лише зазначив, що "керівника має призначити президент, а він – частина команди президента".

Зазначимо, що президент України Володимир Зеленський призначив Юрія Гусєва главою Херсонської обласної державної адміністрації в липні 2019 року.

Народився в 1979 році в місті Коростишів Житомирської області. Закінчив Херсонський державний технічний університет, Київський національний економічний університет, Школу державного управління ім. Кеннеді Гарвардського університету (США), Стаффордширський університет (Великобританія).

У 1999 році став радником голови Херсонської обласної державної адміністрації. Також Юрій Гусєв був ексзаступником міністра оборони України з 2014 до 2016 року. Потім – радником міністра інфраструктури і міністра екології та природних ресурсів.

Гусєв також був під 41-м номером у списку "Слуга народу" на парламентських виборах-2019. Проте перед ними заявив, що балотуватися не буде, але залишиться в команді Зеленського.

Нагадаємо, що навесні 2020-го Херсонська ОДА під керівництвом Гусєва потрапила в скандал через святкування 8 Березня з еротичними танцями. Зокрема, тоді чиновників розважав гурт "Степ" із легендарною піснею "Смажений кабанчик" і дві дівчини у відвертих сукнях та порваних капронових колготках.

Перед тим Юрій Гусєв вітав "Степ" із 25-річчям. У ролику, який розміщений на сайті ОДА, він називав гурт "легендарним", побажав колективу успіхів, а на завершення з'явився кліп на пісню "Смажений кабанчик".

Натомість після скандалу очільник області запевнив, що подія обернулася звільненням чиновників. Хоча тоді ж з’ясувалося, що співробітники облдержадміністрації знали про запланований виступ в ОДА напівоголених дівчат.

До всього іншого, у вересні Гусєв відзначився дивним подарунком прем’єр-міністру Денису Шмигалю, коли той навідався в область із робочим візитом. Очільник Херсонської ОДА, зокрема, вручив главі уряду найбільший кавун сезону, який важив 27,7 кілограма, з QR-кодом. Юрій Гусєв підкреслив, що це ознака Херсонського краю.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Вищий антикорупційний суд України закрив кримінальне провадження проти ексглави ДК "Укроборонпром" Павла Букіна, який звинувачувався у брехні в декларації.