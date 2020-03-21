Голова Харківської ОДА звинуватив Ярославського в схемах з медобладнанням

Голова Харківської ОДА Олексій Кучер відреагував на свій конфлікт з мером Харкова Геннадієм Кернесом і підприємцем Олександром Ярославським. Останнього він звинуватив в причетності до схем, пов'язаних з продажем медичного обладнання.

Свою позицію з цього приводу чиновник виклав на особистій сторінці у Facebook. "Коментуючи написане мером Харкова, я б сказав, що Кернес і Ярославський – це танк, який скоріше схожий на трактор виробництва ХТЗ, випуск яких Ярославський так і не налагодив, хоча багато про це говорив. Тепер він вирішив дати заробити компанії свого брата на поставках медобладнання. Це їх право, але я в цьому брати участі не буду", – написав Кучер.

Він додав, що напередодні мав розмову з Ярославським, і той прямо радив, як Кучеру витрачати бюджетні гроші. Голова Харківської ОДА не погодився з цим, і на його адресу нібито посипалися образи.

Олексій Кучер Facebook Олексія Кучера

"Я щиро радий, що вони щось там закуповують для міста. Є ще маса бізнесменів, які роблять це для обласних медичних установ, а також допомагають своїм транспортом забирати харків'ян з території інших держав. Я вдячний всім, хто допомагає місту і області. Неважливо, якими способами вони це роблять. Спускатися до образ не буду. Кернесу і Ярославському просто нагадаю слова з відомого твору Івана Крилова "Собача дружба", – із сарказмом зауважив Кучер і процитував уривок з байки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, власник і президент групи DCH Олександр Ярославський очолив антикризовий штаб боротьби з коронавірусом у Харківській області. У нього також увійшли мер Харкова Геннадій Кернес і голова облдержадміністрації Олексій Кучер.

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