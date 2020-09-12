Голова Чернігівської ОДА подав у відставку, причина – 'відсутність впливу'

Голова Чернігівської обласної державної адміністрації Андрій Прокопенко подав заяву про відставку з посади.

Про це він повідомив в суботу, 12 вересня, на своїй сторінці в Facebook. Причиною звільнення, за словами посадовця, стало позбавлення його впливу на кадрову політику і формування складу кандидатів до обласної ради.

"Я подав заяву про відставку з посади голови Чернігівської ОДА. Основна причина – це те, що я фактично позбавлений впливу на кадрову політику і формування складу кандидатів до обласної ради", – написав Прокопенко.

Він переконаний, що глава ОДА "без своїх депутатів в обласній раді не зможе реалізовувати стратегію розвитку регіону". Також Прокопенко написав про конфлікт, який може нашкодити президенту і партії "Слуга народу", однак про що саме йде мова не уточнив.

"Знаєте, є таке прислів'я: "У злагоді і малі справи ростуть, а без згоди і великі руйнуються". Будь-який конфлікт шкодить обом сторонам, а в нашому випадку – він може шкодити президенту і нашій політичній силі. Тому я не буду його поглиблювати" , – додав він.

Відзначимо, президент Володимир Зеленський призначив Прокопенка головою Чернігівської обласної державної адміністрації 31 жовтня 2019 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава ГК "Укроборонпром" Айварас Абромавічус написав заяву про звільнення.

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