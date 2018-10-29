Голова Бундестагу в інтерв'ю DW: Меркель залишається сильною

Голова Бундестагу Вольфґанґ Шойбле вважає, що Анґела Меркель прийняла "правильне рішення у правильний час", заявивши про намір поступово піти з політики. Він наголосив на сильних позиціях Меркель надалі на чолі уряду.Голова німецького парламенту Вольфґанґ Шойбле (Wolfgang Scäuble) вважає рішення канцлерки ФРН Анґели Меркель (Angela Merkel) піти з посади голови Християнсько-демократичного союзу (ХДС) вчасним. "Вона прийняла правильне рішення у правильний час", - заявив Шойбле в понеділок, 29 жовтня, в ексклюзивному інтерв'ю Тіму Себастіану, ведучому програми Conflict Zone медіакомпанії Deutsche Welle.

Відповідаючи на запитання, чи є це рішення початком кінця політичної кар'єри Меркель, голова Бундестагу зауважив: "Залежно від того, що Ви маєте на увазі під кінцем". Шойбле додав, що Меркель оголосила на засіданні президії ХДС, що під час з'їзду партії в грудні не висуватиме свою кандидатуру на посаду голови політичної сили, але в той же час, як і обіцяла під час передвиборної кампанії, планує залишитися до кінця каденції на посаді канцлерки. "Каденція триває ще три роки. Чи буде це так - побачимо", - додав політик.

Шойбле, який є партійним соратником канцлерки, також наголосив, що Меркель "не є слабкою". "Пані Меркель сильна, вона самостійно прийняла рішення. (…) Вона - найуспішніша очільниця уряду в Європі вже понад десятиліття. Це - величезний успіх", - підкреслив голова Бундестагу. При цьому він зауважив, що канцлерка, вочевидь, вже не є такою сильною, як кілька років тому, однак у порівнянні з іншими залишається "все ще досить сильною". Шойбле наголосив, що його партія зробить все можливе, аби не складалося враження, що Меркель на посаді канцлерки є "кульгавою качкою".

Говорячи про вибори в Гессені, Шойбле заявив, що є багато причин для такого результату, але канцлерка "також у цьому винна". "Вона сама також про це казала. Але є кілька причин, кілька процесів, які наклалися один на одного", - додав політик.

Нагадаємо, раніше в понеділок Анґела Меркель заявила про намір піти з посади голови партії ХДС. При цьому вона планує залишитися на посаді голови уряду до наступних виборів у 2021 році. Після закінчення поточної каденції на чолі уряду канцлерка збирається повністю піти з політики.

Рішення залишити посаду голови партії Меркель ухвалила після слабкого результату ХДС на виборах до земельного парламенту Гессену. Хоча партія й посіла перше місце, але втратила понад 11 відсоткових пунктів у порівнянні з виборами п'ять років тому.