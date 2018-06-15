Голова Бундестагу спробує помирити Меркель та Зеегофера

Конфлікт німецьких консерваторів затягується. Можливо, його зможе владнати політичний авторитет Вольфґанґа Шойбле, який має підтримку як в ХДС, так і в ХСС.Спікер німецького парламенту Вольфґанґ Шойбле (Wolfgang Scäuble) має стати посередником у конфлікті консерваторів ХДС та ХСС. Канлцерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) та міністр внутрішніх справ країни Горст Зеегофер (Horst Seehofer) у публічній площині ведуть суперечку щодо міграційної політики, дійшло аж до ультиматумів з боку глави МВС. Про звернення ХДС за медіацією до Шойбле пише у п'ятницю, 15 червня, газета Rheinische Post.

Зазначається, що лояльний до Меркель Шойбле - також знаний критик її політики щодо біженців, тож він матиме "довіру з обох сторін". Зеегофер, нагадаємо, планує значно посилити міграційні правила, тоді як Меркель стоїть на більш ліберальних позиціях. Через протистояння з главою уряду очільник МВС навіть готовий піти на фактичний демарш та ввести нові правила, користуючись своїми повноваженнями. Німецькі ЗМІ пишуть, що така ситуація може призвести до швидкого кінця четвертої каденції Меркель та нових виборів.

Соціал-демократи - на боці Меркель

Коаліційні союзники консерваторів, соціал-демократи, виступили на підтримку Меркель. Глава фракції СДПН у Бундестазі Андреа Налес (Andrea Nahles) у п'ятницю співзвучно до позицій канцлерки закликала до пошуку загальноєвропейського рішення, адже "діяти на самоті однозначно не має сенсу", цитує dpa. Критику вона звернула й на союзника Зеегофера, його наступника на чолі баварського уряду та затятого консерватора Маркуса Зедера (Markus Söder). Йому вона закинула подібну до американської правопопулістську риторику: "Герр Зедер поводиться, наче бонсай-Трамп. Він каже про "Німеччину передусім", наводить її іронічне порівняння агенція новин Reuters.

Її соратник, міністр фінансів Олаф Шольц (Olaf Scholz) заявив своєю чергою, що спроби ХСС здобути контроль над німецьким консерватизмом нагадують популярний фентезі-серіал. "Управління країною - це не серія "Гри престолів", це серйозна сфера", - наголосив він.