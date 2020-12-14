Голосування за земельну децентралізацію Зеленського 'провалили' 77 'слуг': прізвища

Голосування за законопроєкт №2194 щодо вдосконалення системи управління та дерегуляції земельних відносин "провалили" 77 депутатів з фракції "Слуга народу", попри те, що документ був важливим для земельної реформи Володимира Зеленського.

Як пише agronews.ua, серед тих, хто проголосував "проти" чимало одіозних нардепів. Наприклад, представники "групи Іллі Павлюка": Артем Чорноморов, Богдан Кицак, Ігор Герасименко, Максим Заремський, Олена Лис, Максим Павлюк та інші. Внаслідок законопроєкт не набрав потрібної кількості голосів – його відправили на повторний розгляд комітету.

Хто зі "слуг" "провалив" голосування:

Припутень Дмитро Шол Маргарита Остапенко Анатолій Холодов Андрій Соломчук Дмитро Іонушас Сергій Ковальов Артем Стернійчук Валерій Кириченко Микола Мошенець Олена Саладуха Ольга Коваль Ольга Нагаєвський Артем Верещук Ірина Діденко Юлія Качура Олександр Марусяк Олег Марченко Людмила Мулик Роман Павлюк Максим Торохтій Богдан Павловський Петро Вінтоняк Олена Шинкаренко Іван Драбовський Анатолій Саламаха Орест Гайду Олександр Чорноморов Артем Горенюк Олександр Васильковський Ігор Колебошин Сергій Боблях Андрій Мовчан Олексій Литвиненко Сергій Васильєв Ігор Гузенко Максим Одарченко Андрій Кінзбурська Вікторія Красов Олексій Павліш Павло Ковальов Олексій Шпак Любов Арсенюк Олег Скічко Олександр Рубльов Лис Олена Зуєв Максим Дубнов Артем Нестеренко Кирилл Чорний Дмитро Герман Денис Северин Сергій Герасименко Ігор Кицак Богдан Костюк Дмитро Грищенко Тетяна Колюх Валерій Дубінський Олександр Горобець Олександр Бунін Сергій Бужанський Максим Демченко Сергій Кузьміних Сергій Фріс Ігор Матусевич Олександр Василевська-Смаглюк Ольга Галушко Микола Мурдій Ігор Юрійович Дмитрук Артем Колєв Олег Ткаченко Олександр Касай Костянтин Березін Максим Куницький Олександр Нагорняк Сергій Заремський Максим Мазурашу Георгій

"Серед "антигероїв" земельної децентралізації дві третини – депутати-мажоритарники. А законопроєкт №2194 покликаний повернути громадам право вільно розпоряджатися власними територіями і планувати розвиток в інтересах місцевого населення і локального бізнесу. Також документ суттєво обмежив би повноваження Держгеокадастру в частині розпорядження землями сільгосппризначення. Ці функції планувалось передати місцевим радам і обласним держадміністраціям, контроль за дотриманням екологічного законодавства збережеться за Держекоінспекцією", – пише видання.

Законопроєкт №2194 також скасовує частину дозволів і дублювання процедур перевірки документації із землеустрою, тим самим усуваючи корупційні схеми в земельних відносинах.

За даними опитування USAID "Підтримка аграрного та сільського розвитку", 23% малих і середніх агропідприємств протягом останніх двох років зіштовхувалися з корупцією під час адміністративних процедур, пов’язаних із землею.