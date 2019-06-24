Голосування за кандидатів до КСУ і ВККС: у Верховному суді назвали головні умови

24-25 жовтня запланований черговий з’їзд суддів. На ньому голосуватимуть за кандидатів до Конституційного суду України та до Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Богдан Львов, заступник голови Верховного Суду (ВС), голова Касаційного господарського суду у складі ВС, розповів, яким має бути голосування в інтерв’ю "Право ТВ" для "Судово-юридичної газети".

Богдан Львов Судово-юридична газета

За його словами, нав’язування певних списків людей зі сторони не впливає на прийняття рішення по кандидатурі. Про це він сказав, відповідаючи на питання журналіста, чи кидає тінь на об’єктивність прийнятих рішень публікація у ЗМІ кандидатур, за яких проголосують делегати з’їзду суддів.

"Але якщо, наприклад, певна юрисдикція висуває єдиного кандидата, який пройшов всебічне обговорення і на всіх рівнях знайшов підтримку суддів, за нього виступають делегати навіть на самому з’їзді, звертаючись до колег с проханням підтримати, то, безумовно, вірогідність проходження такої людини максимально висока. І в цьому я не бачу нічого поганого", – пояснив Львов.

Він також заявив, що вплинути на голосування з’їзду суддів намагається кожен. І він також намагається зробити все, щоб на відповідальні посади були обрані найкращі кандидати.

"Найкращі не особисто для мене, як Львова Богдана Юрійовича, а найкращі як для судді, для колективу, який обрав мене головою суду, для суддів країни. І відступати від цього я не планую", – вважає Львов.

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При цьому, за словами заступника голови ВС, треба розуміти, що обрані кандидати не можуть ухвалювати лише ті рішення, які йому чи нашому колективу подобаються. Це нонсенс. Існує баланс інтересів. Якщо будь-яку особу із судової системи доведеться притягати до відповідальності, то свідома людина, зокрема, член Вищої ради правосуддя, не зможе, навіть будучи обраним на з’їзді суддями, захищати виключно інтереси суддів. Він має виважити поведінку такого судді, врахувати збитки, які завдані суспільним відносинам, врахувати реакцію суспільства і прийняти вірне та справедливе рішення. І не факт, що це буде рішення на користь судді, зауважив Львов.

"Як можемо спостерігати, наразі суддівська спільнота звинувачує членів ВРП в тому, що вони недостатньо захищають інтереси суддівства, навіть ті, кого обрав з’їзд суддів. А громадянське суспільство, навпаки, звинувачує їх в тому, що вони начебто захищають лише суддів та ігнорують вимоги громадськості. Але ми ж розуміємо, що одночасно кардинально протилежні думки не можуть бути об’єктивними. Істина все одно десь посередині", –зауважив він.

Відповідаючи на питання, чи мають бути обрані з’їздом кандидати "адвокатами" суддівської спільноти, Львов заявив: обрана людина не може дистанціюватися від подій у суспільстві.

"Так, ми маємо обирати об’єктивних кандидатів, які спроможні захищати суддів. Але лише в тих випадках, коли дійсно суддю варто захистити. Якщо ж суддя порушує права громадян, то, мабуть, його не треба захищати, а необхідно якомога швидше позбутися його присутності у суддівських лавах", – сказав заступник голови ВС.

Також Львов розповів, що вже існує технічна можливість електронного голосування за кандидатів до ВРП, ВККС, КСУ за суддівською квотою. Адже всі судді засвідчують справжність власного підпису цифровим підписом. Однак він вказав на важливі умови такого голосування.

"Проте, якщо ми перейдемо до цифрового голосування, виникає інша проблема. По-перше, ще більше уваги буде потребувати ознайомлення з особистостями, які висуваються на посади, з їх діловими, моральним та людськими якостями, оскільки, працюючи в Закарпатті, людина може не знати суддю з Луганську. Не впевнений, що випадковість є найкращим елементом вибору.

Другий момент – це, безумовно, контроль за невтручанням у систему. Можливість втручання існує, і цим має опікуватися не суд, а державні установи, бо інформаційні мережі судів мають захищатися на державному рівні", – зауважив Львов.

За дотримання цих умов, вважає заступник голови ВС, електронне голосування є можливим. За його словами, можна казати і про більшу репрезентативність, бо суддя не буде делегувати свої повноваження іншим, а голосування буде особистим.

"Втім, з’їзд суддів це не лише голосування, а й обговорення наболілого. Суддя може в чомусь сумніватися, а насправді проблеми немає, або ж, навпаки, хтось не бачить проблему, а вона вже є. На з’їзді можна внести ясність та знайти спільне бачення для вирішення проблем", – розповів Львов про переваги голосування на з’їзді.

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