Голосування – по четвергах: у Раді задумали перейти на нові правила роботи

У Верховній Раді України зареєстрували законопроєкт №2691 "Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо вдосконалення законодавчої процедури".

Інформація про це з'явилася на сайті українського парламенту. Він передбачає зміну процедури розгляду законодавчих ініціатив народними депутатами.

Так, у пояснювальній записці до документа наголошується, що він вносить низку істотних нововведень до регламенту Верховної Ради. Зокрема, пропонуються такі новації:

Верховна Рада LIGA.net

у вівторок і середу відбуватиметься обговорення законопроєктів за процедурою першого, другого або третього читання.

У четвер – голосування (зокрема щодо попередньо підтриманих пропозицій, правок) під час розгляду законопроєктів за процедурою першого, другого або третього читання, за результатами здійснення установчої, організаційної, контрольної чи інших функцій Верховної Ради України, а також розгляд пропозицій щодо усунення неузгодженості або неточностей в ухваленому законі, розгляд законів, повернутих президентом України.

Під час розгляду законопроєктів у другому читанні Верховна Рада України буде проводити голосування за кожною пропозицією, правкою, щодо якої було ухвалено рішення про попередню підтримку щонайменше однією третиною голосів народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради України.

Голосування щодо врахованих головним комітетом пропозицій, правок відбуватиметься після завершення голосування щодо відхилених головним комітетом пропозицій, правок.

Не буде допускатися внесення ідентичних пропозицій, правок до законопроєкту.

Також із метою вирішення питань, пов'язаних зі встановленням особливостей розгляду законопроєктів, визначених як невідкладні, пропонується встановити таке:

до порядку денного сесії Верховної Ради України будуть включатися позачергово, без голосування законопроєкти, визначені президентом України як невідкладні.

Під час скасування рішень Верховної Ради України про ухвалення в цілому як закону законопроєкту, визначеного як невідкладний, відповідний проєкт постанови Верховної Ради України буде вноситися на розгляд парламенту не менше ніж 45 народними депутатами України, президентом України або Кабінетом міністрів.

До законопроєкту, визначеного як невідкладний, альтернативний законопроєкт може бути внесений не пізніш як у семиденний термін після дня надання народним депутатам такого законопроєкту, а до повторного першого читання – в п'ятиденний термін з дня направлення на повторне перше читання відповідного законопроєкту.

Під час підготовки законопроєкту, визначеного як невідкладний, до другого читання пропозиції та правки до нього будуть вноситися в семиденний термін після дня ухвалення законопроєкту за основу, а під час підготовки до повторного другого читання – в п'ятиденний термін після дня попереднього другого читання.

Законопроєкти, визначені як невідкладні, за якими надійшло письмове подання про їх підтримку, підписане більшістю народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради України, зможуть розглядатися в порядку, який визначатиметься Верховною Радою за поданням комітету, до предмету відання якого належать питання регламенту.

Законопроєкт, визначений як невідкладний, після завершення його попереднього розгляду або доопрацювання буде включатися до порядку денного найближчого пленарного засідання парламенту й розглядатися позачергово з обговоренням за скороченою процедурою, якщо Верховною Радою України не буде ухвалено рішення про його розгляд за процедурою повного обговорення.

"Ухвалення цього проєкту Закону України сприятиме підвищенню ефективності діяльності єдиного законотворчого органу держави – парламенту, вдосконалення законодавчих процедур, забезпечення належного виконання Верховною Радою України своїх завдань", – оцінили нардепи важливість внесеного законопроєкту в пояснювальній записці до нього.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 20 грудня Верховна Рада України закрила останнє пленарне засідання у 2019 році. Нове пленарне засідання депутатів заплановане на 14 січня 2020 року.

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