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"Голосували за Зеленського від безвиході": Притула висловився про "дружбу" зі "Слугою народу"

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Шоумен Сергій Притула, який вирішив балотуватися в Раду з партією "Голос", не виключає створення коаліції з партією "Слуга народу".

В інтерв'ю програмі "Вікна" Притула також висловився, що партія Святослава Вакарчука повинна стати певною альтернативою для українців на виборах.

"Вона [коаліція зі "Слугою народу"] не виключена. Але розгляд співпраці можливий тільки після проходження до парламенту. Є ризик того, що "Слуга народу" може мати більшість без жодної коаліції", – сказав шоумен.

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"І похід партії "Голос" у парламент як мінімум для того, щоб ми були альтернативною силою для голосування на виборах тих людей, які є розчарованими діями попереднього президента і його команди при владі, тими, хто голосував за Зеленського від безвихіддя", – заявив Притула.

При цьому він додав, що "Голос" буде готовий вести переговори зі "Слугою народу", якщо партія не зможе самостійно сформувати коаліцію і потребуватиме підтримки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні Притула публічно образив президента Росії Володимира Путіна.

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Особи
Володимир ЗеленськийСвятослав ВакарчукСергій Притула
Місце
Україна
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Опять смайлик не работает, раньше думал на сайте глюк, а теперь ясно что Обоз отключил...... Ну вот и как теперь с тупорылых винторогих ржать???
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Надеюсь у ребят получится "озвучить" свой "Голос", но зелеолигархат имеет очень мощный медийный ресурс, а плюс цапьё через кума х*йла скупает телеканалы, борьба не на шутку, только я не вижу зелёных рыгов и "Голос" в коалиции, морально-этические взгляды диаметрально противоположные.
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