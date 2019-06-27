"Голосували за Зеленського від безвиході": Притула висловився про "дружбу" зі "Слугою народу"

Шоумен Сергій Притула, який вирішив балотуватися в Раду з партією "Голос", не виключає створення коаліції з партією "Слуга народу".

В інтерв'ю програмі "Вікна" Притула також висловився, що партія Святослава Вакарчука повинна стати певною альтернативою для українців на виборах.

"Вона [коаліція зі "Слугою народу"] не виключена. Але розгляд співпраці можливий тільки після проходження до парламенту. Є ризик того, що "Слуга народу" може мати більшість без жодної коаліції", – сказав шоумен.

Зеленський, Вакарчук і Притула Оbozrevatel

"І похід партії "Голос" у парламент як мінімум для того, щоб ми були альтернативною силою для голосування на виборах тих людей, які є розчарованими діями попереднього президента і його команди при владі, тими, хто голосував за Зеленського від безвихіддя", – заявив Притула.

При цьому він додав, що "Голос" буде готовий вести переговори зі "Слугою народу", якщо партія не зможе самостійно сформувати коаліцію і потребуватиме підтримки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні Притула публічно образив президента Росії Володимира Путіна.

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