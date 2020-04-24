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24 квітня • оновлено в 23:13
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Голосів за Саакашвілі не буде: Бойко нагадав Арахамії про вирок в Грузії

2.1т
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Фракція "Опозиційна платформа – За життя" не голосуватиме за призначення Міхеїла Саакашвілі віце-прем'єром з реформ, тому що в нього є вирок суду в Грузії.

Про це в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" заявив співголова фракції ОПЗЖ Юрій Бойко.

"Саакашвілі має вирок": Арахамії вказали, чому не буде голосів за "політичного туриста"

Він звернувся до голови фракції "Слуга народу" Давиду Арахамії, порадивши тому розібратися в юридичній стороні питання.

"Мене здивувало висловлювання Давида Георгійовича, який сказав: ну що там Грузія, вона менша за нас, призначимо, це наша внутрішня справа. Я б порадив вам розібратися в юридичному аспекті. Тому що формально пан Саакашвілі має вирок Тбіліського суду. Я не коментую зараз, але формально це вирок суду суверенної країни", – сказав він.

Бойко заявив, що за п'ять років в Україні було багато "політичних туристів, які приїжджали з різних країн і говорили красиві промови".

"Фракція (ОПЗЖ) не голосуватиме (за призначення Саакашвілі). Ми вважаємо, що потрібно призначати людей місцевих. У нас 40 мільйонів населення, ми здатні знайти людей і виставити гідних", – зазначив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, прем'єр-міністр Грузії Георгій Гахар заявив журналістам, що посла його країни можуть відкликати з України в разі призначення Саакашвілі віце-прем'єром українського уряду з питань реформ.

Давид Арахамія відповів, що в разі такого сценарію Грузія зіткнеться з більшими проблемами, ніж Україна. Також він підкреслив, що вважає Саакашвілі хорошою людиною і кандидатом на посаду в уряді.

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Свобода слова Савіка Шустера
Особи
Савік Шустер Міхеїл Саакашвілі Давид Арахамія Юрій Бойко
Місце
Україна
Теги
"Опозиційна платформа - За життя" Партія Слуга народу
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