Голоси Тимошенко і Коломойського? У мережу злили резонансну розмову

У мережі опублікували запис телефонної розмови, голоси в якій нагадують голоси лідера партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко і українського олігарха Ігоря Коломойського.

Його розмістили на британському сервісі Liveleak, на якому часто викладають подібні скандальні зливи. Запис датовано лютим 2019 року (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Тимошенко і Коломойський

Судячи з розмови, нібито Тимошенко вітає співрозмовника з днем ​​народження. "Привіт, імениннику! Вітаю тебе з днем ​​народження! Хочу подякувати у твій день народження за все. І за те, що ти можеш бути справжнім другом і справжнім партнером в усіх найважливіших справах", — каже жінка на аудіоролику, чий голос схожий на Тимошенко.

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Крім того, вона побажала згаданому імениннику, щоб йому "дали спокій", а також, щоб "все найгірше залишилося позаду в новому році".

У відповідь чоловік, який може бути Коломойським, відповів: "Ми ж поки мети не досягнемо — не заспокоїмося".

"Ні, це однозначно", — підтримала його співрозмовниця, додавши, що дуже цінує те, що робить її друг. Крім того, вона висловила надію на швидку зустріч. Після цього абоненти люб'язно попрощалися.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2018 році Коломойський відзначав свій день народження у Швейцарії. На його 55-річчі побували олігархи, народні депутати України, підлеглі і просто впливові друзі.

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