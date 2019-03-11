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Голоси Тимошенко і Коломойського? У мережу злили резонансну розмову

18.9тЧитати матеріал російською

У мережі опублікували запис телефонної розмови, голоси в якій нагадують голоси лідера партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко і українського олігарха Ігоря Коломойського.

Його розмістили на британському сервісі Liveleak, на якому часто викладають подібні скандальні зливи. Запис датовано лютим 2019 року (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Тимошенко і Коломойський

Тимошенко і Коломойський

Судячи з розмови, нібито Тимошенко вітає співрозмовника з днем ​​народження. "Привіт, імениннику! Вітаю тебе з днем ​​народження! Хочу подякувати у твій день народження за все. І за те, що ти можеш бути справжнім другом і справжнім партнером в усіх найважливіших справах", — каже жінка на аудіоролику, чий голос схожий на Тимошенко.

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Крім того, вона побажала згаданому імениннику, щоб йому "дали спокій", а також, щоб "все найгірше залишилося позаду в новому році".

У відповідь чоловік, який може бути Коломойським, відповів: "Ми ж поки мети не досягнемо — не заспокоїмося".

"Ні, це однозначно", — підтримала його співрозмовниця, додавши, що дуже цінує те, що робить її друг. Крім того, вона висловила надію на швидку зустріч. Після цього абоненти люб'язно попрощалися.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2018 році Коломойський відзначав свій день народження у Швейцарії. На його 55-річчі побували олігархи, народні депутати України, підлеглі і просто впливові друзі.

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Особи
Юлія ТимошенкоІгор Коломойський
Місце
Україна
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Луговской Николай
Луговской Николай
Если это кому-то и смешно,то скоро будете рыдать! Беня слов на ветер не бросает,а смычка с этой старой пилоткой,хорошего не обещает.По крайней мере,для плебса.
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Воровка и вор....впрочем украинцы...вам дебилам выбор уготован между ворами...идиотами и...шутом
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Луговской Николай
Луговской Николай
Andreevski Andrey, шлюха ты мокшанская!
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Ященко Олег
Ященко Олег
Andreevski Andrey, у украинцев всегда есть выбор и они его сделают - выбора только нет у москалей. Не ясно только одно, почему между ворами и шутом ты себя вставил.
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