"Голос" зробив важливу пропозицію "Слузі народу": що відомо

Партія Святослава Вакарчука "Голос" може взятися за навчання членів політсили "Слуга народу".

Про це в інтерв'ю "УП" розповіла глава партії "Голос" Юлія Клименко. Вона зазначила, що члени "СГ" компетентні в своїх сферах, але ніколи не працювали на державних або політичних посадах.

"Якщо їх не навчають, ми їх можемо прийняти до себе і теж вчити. Ми ж не ділимо стільці, не ділимо, хто більше знає. Ми прийшли для того, щоб працювати на українського громадянина. Якщо для української держави треба, щоб ми всі сіли разом в одному залі і почали вчити регламент Верховної Ради, Конституцію і публічні фінанси, ми це зробимо", – повідомила Клименко.

Глава "Голоси" розповіла, як проходить навчання кандидатів в народні депутати.

"У нас є щотижня мінімум 3-4 дні, де ми даємо спеціалізовані лекції. Наприклад, публічні фінанси, бюджетування, державний борг, як працює регламент Верховної Ради. Ми робимо методички, ми робимо те, що називається факт-бук, де кожному кандидату прописано, який у нас ВВП і т.д., щоб людина приходила і знала, про що вона має говорити", – пояснила вона.

Вакарчук і Зеленський

Як повідомляв OBOZREVATEL, представники партії "Голос" готові зайняти ключові посади у Верховній Раді, що надають достатні повноваження для внесення кардинальних змін до законодавства і багато сфер життя населення.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!