"Голос" зареєстрував у Раді законопроєкт про медичний канабіс

Народна депутатка від партії "Голос", членкиня комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги і медичного страхування Ольга Стефанишина подала на реєстрацію законопроєкт про регулювання конопель у медичних цілях.

Про це повідомили у пресслужбі партії у Facebook. Як зазначено у повідомленні, законопроєкт "Голосу" дасть пацієнтам доступ до безпечного лікування медичними коноплями за рецептом лікаря, а також спростить наукові дослідження у цій галузі.

У політсилі нагадали, що понад 2 мільйони українців з хронічним болем, онкологічними захворюваннями та епілепсією потребують ліків на основі канабісу, які допомагають полегшити біль, налагодити сон і зменшити судоми.

У "Голосі" переконані: медичний канабіс допоможе онкохворим і паліативним хворим, тисячам дітей з епілепсією, пацієнтам із депресією та тривожними станами, військовим з посттравматичним синдромом, людям з хворобами Альцгеймера, Паркінсона, розсіяним склерозом та псоріазом.

Як розповіла Стешанишина, цей законопроєкт у партії присвятили маленькій дівчинці з Києва, яка страждає від рідкісної форми епілепсії. У неї важкі та довгі напади надзвичайно болісних судом, які практично неможливо лікувати традиційними препаратами.

"За її життя батьки борються вже три роки: вони привозять потрібні ліки з-за кордону. Софійка потребує ліків на основі медичних конопель, і саме вона стане символом прийняття цього закону. Тому альтернативна назва цього закону – "Закон для Софійки". Єдина "проблема" медичного канабісу – відсутнє належне нормативне регулювання в Україні, а причина цього – нерозуміння необхідності та низка міфів навколо цього закону. І вирішення цієї проблеми – це якраз пряма відповідальність українського парламенту", – зазначила політикиня.

Стефанишина закликала усіх народних депутатів підтримати законопроєкт, який, за її словами, якісно змінить підхід до лікування численних хвороб, зробить безпечне знеболювальне доступним важкохворим українцям за рецептом лікаря.

У "Голосі" також нагадали, що у медичних цілях коноплі використовують вже у понад 50 країнах світу, зокрема Франції, Канаді та Швейцарії.