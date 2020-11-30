"Голос" вніс законопроєкт про звільнення малого бізнесу від сплати ЄСВ

Марина Погорілко Політика 18:36, 30.11.2020

Малий бізнес необхідно звільнити від сплати ЄСВ до кінця січня 2021-го, а місцевій владі — дозволити самостійно зменшувати ставки місцевих податків.

Відповідний законопроєкт №4423 "Голос" уже вніс у парламент, повідомляється в Facebook політсили. Партійці зазначили, що підприємців необхідно підтримувати уже зараз.

"Вісім тисяч гривень одноразової допомоги — це, звичайно, краще за нуль. Але навіть для цього ще треба розробити чіткі механізми надання допомоги. Тому ми пропонуємо ще кілька кроків, які дозволять підтримати підприємців уже зараз. Бо якщо ми не надамо швидку допомогу бізнесу, локдаун в економіці настане і без рішень уряду", — заявив народний депутат "Голосу" Ярослав Железняк.

Зазначимо, під виплатами у 8 тисяч гривень нардеп мав на увазі анонс президента України Володимира Зеленського, який пообіцяв введення податкових канікул для фізосіб-підприємців на час карантину й відповідну одноразову виплату представникам малого бізнесу.

"Голос" подав законопроєкт для підтримки малого бізнесу
Facebook партії "Голос"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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