"Голос" вніс у Раду законопроєкт, який виправить недоліки "Дія Сity"

Голова партії "Голос" Кіра Рудик зареєструвала альтернативний законопроєкт до концепції правового режиму "Дія Сity", який передбачає створення умов для інвестицій і розвитку ІТ-галузі в Україні.

Законопроєкт "Голосу" виправляє недоліки проєкту "Дія Сity", зменшує роль Мінцифри як регулятора та зберігає гнучкість ІТ-галузі, зазначається на офіційній сторінці партії у Facebook.

"Я прийшла в політику з IT, тому добре знаю, що активний розвиток галузі впродовж останніх 10 років відбувався не завдяки допомозі держави, а завдяки її невтручанню. Будь-які спроби поліпшення повинні перш за все враховувати думку самої індустрії. Саме тому законопроєкт розроблено за участю чотирьох бізнес-асоціацій – EBA, AmCham, IT Ukraine, UVCA", – пояснила ініціаторка законопроєкту.

За її словами, не потрібен сильний регулятор, а потрібні чіткі й прозорі правила входу й виходу з "Дія Сity". Правила, які працюватимуть однаково для всіх.

"Жодна участь у "добровільно-примусових об’єднаннях" із членськими внесками не повинна бути прописана в законі. В альтернативному варіанті ми зберегли можливість працювати з ФОПами. IT-працівникам не потрібно буде переходити на нові форми контрактів, а залишити все, як є. ФОПи, значить ФОПи", – підсумувала Рудик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вівторок, 17 листопада, Верховна Рада України підтримала постанову фракції "Голос", якою зобов'язала Кабінет міністрів заздалегідь попереджати про введення карантину.