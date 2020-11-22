"Голос" вніс у Раду законопроєкт, який виправить недоліки "Дія Сity"

Марія Шевчук
Марія Шевчук
Політика
1,4 т.
Правовий режим 'Дія Сity' можуть змінити

Голова партії "Голос" Кіра Рудик зареєструвала альтернативний законопроєкт до концепції правового режиму "Дія Сity", який передбачає створення умов для інвестицій і розвитку ІТ-галузі в Україні.

Законопроєкт "Голосу" виправляє недоліки проєкту "Дія Сity", зменшує роль Мінцифри як регулятора та зберігає гнучкість ІТ-галузі, зазначається на офіційній сторінці партії у Facebook.

"Я прийшла в політику з IT, тому добре знаю, що активний розвиток галузі впродовж останніх 10 років відбувався не завдяки допомозі держави, а завдяки її невтручанню. Будь-які спроби поліпшення повинні перш за все враховувати думку самої індустрії. Саме тому законопроєкт розроблено за участю чотирьох бізнес-асоціацій – EBA, AmCham, IT Ukraine, UVCA", – пояснила ініціаторка законопроєкту.

За її словами, не потрібен сильний регулятор, а потрібні чіткі й прозорі правила входу й виходу з "Дія Сity". Правила, які працюватимуть однаково для всіх.

"Жодна участь у "добровільно-примусових об’єднаннях" із членськими внесками не повинна бути прописана в законі. В альтернативному варіанті ми зберегли можливість працювати з ФОПами. IT-працівникам не потрібно буде переходити на нові форми контрактів, а залишити все, як є. ФОПи, значить ФОПи", – підсумувала Рудик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вівторок, 17 листопада, Верховна Рада України підтримала постанову фракції "Голос", якою зобов'язала Кабінет міністрів заздалегідь попереджати про введення карантину.

УкраїнаПартія "Голос"Кіра Рудик