"Голос" відмовився від поста віце-спікера Ради: що відомо

Партія "Голос" відмовилася від посади заступника голови Верховної Ради України.

Про це повідомив заступник глави політсили Ярослав Юрчишин. "Так, це відповідає дійсності", - сказав він, передає "Інтерфакс-Україна".

За його словами, посаду віце-спікера "має переважно церемоніальні позиції", тому в даному випадку партію цікавить не політична посада, а професійні посади.

Юрчишин зазначив, що якби "Голосу" пропонували позицію першого віце-спікера Ради, яка має не тільки політичні, але й управлінські функції, то "за таку посаду можна було б поборотися". "Гідні кандидатури у нас є", - сказав він.

зал засідань Ради 24 канал

За його словами, в перший день роботи Верховної Ради 9-го скликання 29 серпня буде оголошено керівництво парламентської фракції "Голос".

"Фракція формується після прийняття депутатами присяги. Відповідно 29 серпня буде оголошено керівництво фракції. За регламентом ми маємо право призначати главу фракції і заступника глави фракції. До моменту поки юридичних підстав для цього немає, ми це питання не розглядаємо", - сказав Юрчишин.

У свою чергу, обраний народним депутатом України, глава партії "Слуга народу" Дмитро Разумков заявив, що на посаду спікера парламенту буде запропонований він, а на пост першого віце-спікера – представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук. При цьому він допускає, що Стефанчук може бути на двох посадах одночасно.

"Але давайте почекаємо, і за голову Верховної Ради, і за першого заступника голови Верховної Ради буде голосувати зал парламенту", - сказав він.

У той же час Разумков додав, що партія запропонувала посаду віце-спікера Верховної Ради колегам по парламенту, "іншим політичним силам, які не входять до більшості".

Як повідомляв OBOZREVATEL, президентська партія "Слуга народу" не проводила переговорів про коаліцію з партією Святослава Вакарчука "Голос".

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