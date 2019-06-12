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Вибори до Верховної Ради України 2019

/Політика

"Голос" Вакарчука прорвався в п'ятірку: названі прохідні до Верховної Ради партії

20.4тЧитати матеріал російською

Згідно з результатами свіжого опитування, в Верховну Раду на позачергових парламентських виборах 21 липня проходять п'ять партій.

Відповідні дані в середу, 12 червня, опублікувала група "Рейтинг". Примітно, що п'ятірку замикає політсила Святослава Вакарчука "Голос", яка помітно поліпшила свої позиції.

Так, найбільше шансів пройти в парламент у президентської партії "Слуга народу" – 47,5% голосів. Далі йдуть "Опозиційна платформа – За життя" – 10,4%, "Європейська солідарність" Петра Порошенка – 7,9% і ВО "Батьківщина"7,5%. "Голос", за прогнозами, набере 6,4%.

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"Голос" Вакарчука прорвався в п'ятірку: названі прохідні до Верховної Ради партії

Крім того, низка партій продовжують боротися за місця в Раді:

  • "Сила і честь" – 4,3%;

  • Радикальна партія – 2,5%;

  • "Громадянська позиція" – 2,4%;

  • "Українська стратегія" Володимира Гройсмана – 1,4%;

  • Опозиційний блок – 1,2%;

  • ВО "Свобода" – 1%.

Відзначається, що всі інші політсили набрали менше 1%.

 

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Київський міжнародний інститут соціології оприлюднив результати опитування, згідно з яким у парламент можуть пройти партії "Слуга народу", "Опозиційна платформа – За життя", "Європейська солідарність" і ВО "Батьківщина".

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Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Особи
Володимир ЗеленськийПетро ПорошенкоСвятослав Вакарчук
Місце
Україна
Теги
Верховна Рада УкраїниПартія "Слуга народу"Партія Вакарчука "Голос"опозиційний блокВО БатьківщинаПартія "Європейська солідарність"
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Аполлон Безобразов
Аполлон Безобразов
По опросному голосованию, все порохоботы собрались на обозе.
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Белая Лилия
Белая Лилия
Мoя 6лагoдaрнoсть тoму, кто покaзaл мнe пpекpасный сaйт WWW.PLANOSPOTIFY.COM/3ctyig Пpоcтo пройдя пpoстoй oпpoс получила почти пoлyгoдовyю зapплату)) Пoльзуйтесь, пока еcть вoзмoжнoсть=)
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Н Олег
Н Олег
то, что р@гyли рассматривают довольно аморфного вака-чука как последнюю надежду, много говорит о их шансах и настроении...
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