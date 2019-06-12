"Голос" Вакарчука прорвався в п'ятірку: названі прохідні до Верховної Ради партії

Згідно з результатами свіжого опитування, в Верховну Раду на позачергових парламентських виборах 21 липня проходять п'ять партій.

Відповідні дані в середу, 12 червня, опублікувала група "Рейтинг". Примітно, що п'ятірку замикає політсила Святослава Вакарчука "Голос", яка помітно поліпшила свої позиції.

Так, найбільше шансів пройти в парламент у президентської партії "Слуга народу" – 47,5% голосів. Далі йдуть "Опозиційна платформа – За життя" – 10,4%, "Європейська солідарність" Петра Порошенка – 7,9% і ВО "Батьківщина" – 7,5%. "Голос", за прогнозами, набере 6,4%.

Крім того, низка партій продовжують боротися за місця в Раді:

"Сила і честь" – 4,3%;

Радикальна партія – 2,5%;

"Громадянська позиція" – 2,4%;

"Українська стратегія" Володимира Гройсмана – 1,4%;

Опозиційний блок – 1,2%;

ВО "Свобода" – 1%.

Відзначається, що всі інші політсили набрали менше 1%.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Київський міжнародний інститут соціології оприлюднив результати опитування, згідно з яким у парламент можуть пройти партії "Слуга народу", "Опозиційна платформа – За життя", "Європейська солідарність" і ВО "Батьківщина".

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