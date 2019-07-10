"Голос" Вакарчука проходить у Раду: з'явилися підсумки нового опитування

На позачергових виборах до Верховної Ради України проходять п'ять партій – "Слуга народу", "Опозиційна платформа – За життя", "Голос", "Європейська солідарність" і "Батьківщина".

Про це свідчать підсумки нового соціологічного опитування групи "Рейтинг" на замовлення Міжнародного Республіканського Інституту (IRI), яке було проведене з 13 по 23 червня.

Так, якби вибори в парламент відбулися на початку липня, то голоси виборців, які визначилися із симпатіями і точно підуть на вибори, розподілилися б таким чином:

Вибори в Раду "РБК-Україна"

"Слуга народу" – 50%;

"Опозиційна платформа – За життя" – 12%;

"Голос" Святослава Вакарчука – 8%;

"Європейська солідарність" Петра Порошенка – 7%;

ВО "Батьківщина" Юлії Тимошенко – 6%;

"Сила і честь" Ігоря Смешка – 4%;

"Громадянська позиція" Анатолія Гриценка – 1%.

В ході дослідження було опитано 2400 респондентів. Статистична похибка не перевищує 2%.

Як повідомляв OBOZREVATEL, згідно зі свіжим соціологічним опитуванням КМІС, до Верховної Ради під час позачергових виборів можуть пройти чотири партії. Лідерами стали "Слуга народу", "Опозиційна платформа – За життя", ВО "Батьківщина" та "Європейська солідарність".

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