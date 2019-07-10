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Вибори до Верховної Ради України 2019

/ Політика

"Голос" Вакарчука проходить у Раду: з'явилися підсумки нового опитування

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На позачергових виборах до Верховної Ради України проходять п'ять партій – "Слуга народу", "Опозиційна платформа – За життя", "Голос", "Європейська солідарність" і "Батьківщина".

Про це свідчать підсумки нового соціологічного опитування групи "Рейтинг" на замовлення Міжнародного Республіканського Інституту (IRI), яке було проведене з 13 по 23 червня.

Так, якби вибори в парламент відбулися на початку липня, то голоси виборців, які визначилися із симпатіями і точно підуть на вибори, розподілилися б таким чином:

Вибори в Раду

Вибори в Раду

"РБК-Україна"

Новини
Кого українці бачать новим прем'єром після виборів: з'явилися дані опитування

  • "Слуга народу" – 50%;

  • "Опозиційна платформа – За життя" – 12%;

  • "Голос" Святослава Вакарчука – 8%;

  • "Європейська солідарність" Петра Порошенка – 7%;

  • ВО "Батьківщина" Юлії Тимошенко – 6%;

  • "Сила і честь" Ігоря Смешка – 4%;

  • "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка – 1%.

В ході дослідження було опитано 2400 респондентів. Статистична похибка не перевищує 2%.

"Голос" Вакарчука проходить у Раду: з'явилися підсумки нового опитування

Як повідомляв OBOZREVATEL, згідно зі свіжим соціологічним опитуванням КМІС, до Верховної Ради під час позачергових виборів можуть пройти чотири партії. Лідерами стали "Слуга народу", "Опозиційна платформа – За життя", ВО "Батьківщина" та "Європейська солідарність".

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Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Місце
Україна
Теги
Партія "Слуга народу" ВО Батьківщина Партія "Європейська солідарність" Партія Вакарчука "Голос"
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