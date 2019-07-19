"Голос Путіна": Цимбалюк пояснив, навіщо Кремлю дружба з Медведчуком

Президент Росії Володимир Путін робить великі ставки на політсилу свого кума Віктора Медведчука "Опозиційна платформа – За життя". Адже в разі її проходження до Верховної Ради він отримає там своїх офіційних представників.

Таку думку висловив український журналіст Роман Цимбалюк у своєму відеоблозі на YouTube (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

За його словами, такий план Путіна підтверджують і постійні поїздки Медведчука "на уклін" до Москви. Адже їх мета – відзвітувати про виконану роботу перед "куратором".

Путін і Медведчук "Радіо Свобода"

"Ми ж не можемо вважати Віктора Медведчука потенційним президентом України. Якщо він доповідає, значить він – генерал-губернатор. Зрозуміло, що у Росії великі надії на "Опозиційну платформу" після виборів. Фактично ця партія стане голосом Путіна вже в українському парламенті", – пояснює Цимбалюк.

Як повідомляв OBOZREVATEL, виступаючи на пресконференції після саміту G20 в Осаці, президент Росії Володимир Путін публічно вихваляв свого кума Віктора Медведчука за звільнення чотирьох українців з полону. Цимбалюк вважає, що таким чином він показав світу й Україні, що домовитися про будь-який мирний прогрес з ним може тільки його ставленик.

Крім того журналіст зазначив, що, дорікаючи колишній владі України "антиросійською істерією", Медведчук повинен пам'ятати про те, хто насправді був ініціатором війни на Донбасі.

Нагадаємо, Цимбалюк розніс пропагандистський фільм Олівера Стоуна, головні ролі в якому дісталися президенту Росії Володимиру Путіну і його куму Віктору Медведчуку.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!