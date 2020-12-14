'Голос' презентував Національний план масової вакцинації українців від COVID-19

Депутатка Верховної Ради із фракції "Голосу", членкиня комітету з питань здоров’я нації Ольга Стефанишина презентувала Національний план масової вакцинації населення від COVID-19 з рекомендаціями перших кроків уряду.

Нардепка нагадала, що в Україні від коронавірусу помирає майже 2% людей, і якщо уряд і надалі зволікатиме, неякісно лікуватиме українців і все населення перехворіє, то потенційно може померти до 700 тисяч осіб.

"Ми добре пам’ятаємо, як ще в березні МОЗ розповідав, що вони готові до COVID-19 і в лікарнях все є, а тестування налагодиться. Цього не сталося. Ми зробили роботу за уряд – підготували Національний план вакцинації від COVID-19, у якому є рекомендації для першочергових кроків уряду. Маючи досвід масової вакцинації дітей від кору в Україні, ми знаємо, що треба робити прямо зараз", – зазначила Стефанишина.

Вона наголосила, що, по-перше, треба налагодити управління цими процесами – на рівні уряду має бути призначена людина, яка відповідає за масову вакцинацію від COVID-19. Те саме має бути зроблене на рівні регіонів.

По-друге, за її словами, уряд має затвердити чіткий план поставок і розповсюдження вакцин у регіонах – це потрібно зробити прозоро і публічно. Також, як зазначили у "Голосі", необхідно вже зараз готувати комунікаційну кампанію, щоб люди йшли вакцинуватися.

"Наші рекомендації щодо вакцинації від COVID-19 допоможуть підготувати медиків, інфраструктуру і комунікацію, щоб мільйони українців наступного року отримали захист від COVID-19", – наголосила нардепка.

Що передбачає Національний план масової вакцинації від COVID-19, який пропонують у "Голосі":

детальні графіки поставок вакцин (як державних, так і гуманітарної допомоги);

розподіл вакцини серед українців, опис їхнього розподілу;

порядок вакцинації та залучення населення до програми вакцинації;

вимоги до місць вакцинації.

"План має містити детальний бюджет та алгоритм взаємодії центральної та місцевої влади. Адже зараз ми бачимо, що МОЗ намагається перекласти відповідальність за боротьбу з COVID-19 на місцеву владу. Регіональні плани повинні передбачати перелік пріоритетних груп для вакцинації із кількістю людей у кожній групі, наявні та необхідні потужності для зберігання та транспортування вакцин, перелік місць для вакцинації в області та кількості медичного персоналу для роботи", – наголосила Стефанишина.

Оскільки програми вакцинації мають низьку довіру серед українців, уряд повинен розробити масштабну інформаційну кампанію, яку потрібно запустити по всій країні, вважають у "Голосі".