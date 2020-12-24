'Голос' подав законопроєкт, який повертає кримінальну відповідальність за брехню в деклараціях

Народний депутат від партії "Голос" Ярослав Юрчишин подав на реєстрацію законопроєкт, який направлений на повернення кримінальної відповідальності за недостовірне декларування.

Як повідомили на сторінці політсили у Facebook, документ виправляє недоліки компромісного закону про повернення відповідальності за брехню у деклараціях.

Найсуворіше покарання згідно з проєктом закону передбачене як за умисне недостовірне декларування на суму понад 4,5 млн грн, так і за умисне недекларування.

"Сьогодні президент Володимир Зеленський підписав закон, який, фактично, дає можливість уникнути будь-якої відповідальності за брехню деклараціях майже на 9 мільйонів гривень. Ми повертаємо у поняття злочину велику брехню в деклараціях, починаючи з 4,5 мільйонів, що дає можливість детективам НАБУ його ефективно розслідувати. Ми позбавляємо можливості звільняти від відповідальності на підставі дієвого каяття", – зазначив Юрчишин.

Він наголосив, що у "Голосі" пропонують, щоб перспектива ув'язнення була не лише за брехню, а й за умисне неподання декларації. Посадовці, на переконання Юрчишина, опинившись перед загрозою отримати реальний строк за приховані статки у поданій декларації, можуть просто не подати її та відбутися штрафом.

"Ми дуже сподіваємося, що отримаємо підтримку більшості, зокрема і Офісу президента, які активно говорили про те, що ті, хто брешуть, ті, хто приховують статки, мають відповідати по закону аж до ув'язнення. Законопроект зареєстрований, сподіваємося на його розгляд та ухвалення вже наступного місяця", – заявив народний депутат.