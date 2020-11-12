"Голос" підтримав кандидата в мери від "Європейської солідарності"

Гліб Іванов Політика 18:20, 12.11.2020

У другому турі виборів міського голови Рівного кандидат від "Європейської солідарності" Олександр Третяк заручився підтримкою "Голосу".

Про це в четвер, 12 листопада, повідомила голова партії "Голос" Кіра Рудик, пише пресслужба "Євросолідарності".

"Партія "Голос" ухвалила зважене рішення підтримати кандидата в мери Рівного Олександра Третяка у другому турі виборів", – сказала очільниця "Голосу".

Вона зазначила дуже прогресивну, сучасну програму розвитку міста, з якою Олександр Третяк іде на вибори.

"Ця програма передбачає особливо важливі для нас пункти – це оновлення транспортної системи, системне озеленення міста, програму "Зелена стежка" і концептуальне оновлення генерального плану", – говорить Кіра Рудик.

За її словами, Олександр Третяк молодий проєвропейський політик, меценат і патріот. "Саме тому підтримка партії "Голос" однозначно на його користь", – зазначила лідерка партії.

Олександр Третяк подякував за підтримку команди "Європейської солідарності" в Рівному колегами з "Голосу".

"Сподіваюсь, що в місті Рівному наша спільна співпраця в міській раді матиме дуже плідну, тісну взаємодію, і ми справді зробимо місто Рівне перлиною західного регіону України. Отож до співпраці", – закликав Олександр Третяк.

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