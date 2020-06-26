"Голос" остаточно позбавив Вакарчука мандата нардепа
Партія "Голос" провела позачерговий з'їзд, на якому припинила повноваження народного депутата України Святослава Вакарчука.
Також політсила ухвалила рішення про зміну свого статуту напередодні місцевих виборів й дозволила залишитися Вакарчуку активним членом партії, повідомляється на її офіційному сайті.
"На жаль, Верховна Рада не залишила мені вибору, хоч я й сподівався на повагу колег до рішення вільної людини. Тому сьогодні я звертаюсь до найближчих людей, членів партії, прошу задовольнити моє прохання і припинити повноваження народного депутата", – сказав Вакарчук, звертаючись до колег.
"Водночас я й надалі залишатимуся членом партії настільки довго, наскільки буду приносити користь партії, і поки партія сприятиме європейському розвитку країни. Моє бажання допомагати "Голосу" залишається, я готовий робити це й надалі", – запевнив політик.
Місце Вакарчука в парламенті займе наступний кадидат із партійного списку – юристка і правозахисниця Аліна Свідерська.
Що стосується оновленого статуту "Голосу", який затвердили на з'їзді, то він деталізує процедури створення місцевих партійних організацій. У політсилі наголосили, що це важливо для ефективної роботи її осередків для перемоги на місцевих виборах.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
про те, що Вакарчук іде з Ради, стало відомо 11 червня. Нардеп пояснив своє рішення тим, що за останні місяці в партії "Голос" змінилися стиль і підходи, і вона перестала асоціюватися з одним лідером.
18 червня Верховна Рада відхилила проєкт постанови "Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Святослава Вакарчука".
Однак після цього політик подав заяву про вихід із фракції "Голос" у Верховній Раді.
Пізніше в "Голосі" повідомили, чим Вакарчук займатиметься після складення мандату.
Водночас сам він натякнув на можливу участь у виборах мера Києва або Львова.