"Голос" ініціював створення Міжвідомчого координаційного центру для звільнення політв'язнів

Фракція партії "Голос" у Верховній Раді України ініціювала створення створення відповідного Міжвідомчого координаційного центру.

Про це заявив голова фракції "Голосу" Сергій Рахманін під час Погоджувальної ради депутатських фракцій та груп 30 листопада. Він нагадав, що на сьогодні близько півтори сотні громадян України є політичними в'язнями і питання їхнього звільнення наразі загальмувалося (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

"Треба віддати належне всім, хто залучений до цього процесу: і Уповноваженій ВР з прав людини, і Службі безпеки, і Офісу Президента. Але їхня співпраця і координація є неналежними", — заявив Рахманін.

За його словами такий координаційний центр міг би спрямовувати весь процес так, щоб прискорити вирішення цього питання.

Рахманін також зазначив, що фракція має намір звертатися до Верховної Ради та цілої низки комітетів, щоб подібний центр був створений.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше партія "Голос" зажадала відставки чинного міністра оборони України Андрія Тарана, який несе персональну політичну відповідальність за фактичний зрив низки оборонних контрактів та імовірний зрив Державного оборонного замовлення 2021 року.