Звільнення Руслана Рябошапки з посади генерального прокурора України залежить від того, чи визнає Верховна Рада його звіт задовільним.

Таку думку висловив в ефірі ObozTV колишній заступник генпрокурора України Микола Голомша. При цьому, за його прогнозом, відставка Рябошапки – вельми ймовірний результат засідання Ради.

"Просто так не запрошують на звіт. І сьогодні (4 березня. – Ред.) президент визнав роботу правоохоронних органів явно недостатньою. Він нагадав, що вже весна, а де результат? Тому я думаю, що ми на межі серйозних кадрових змін", – припустив Голомша.

Втім, зазначив він, якщо Верховна Рада визнає роботу генпрокурора задовільною, то відставки не буде.

"Все залежить від того, яким буде звіт. І чи буде подання президента", – пояснив Голомша.

Говорячи про ефективність роботи Рябошапки в ГПУ, він навів як приклад результати власної діяльності.

"За перші три місяці роботи, коли я прийшов на посаду заступника генерального прокурора, під моїм керівництвом прокурори внесли до реєстру 2500 кримінальних проваджень: у сфері службової діяльності, економічних відносин, боротьби з корупцією тощо. Тобто було проведено багато роботи, і був результат", – розповів Голомша.

Руслан Рябошапка 5 березня відзвітує перед депутатами facebook.com/pgo.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, о 18:30 у четвер, 5 березня, депутати Верховної Ради України зберуться на позачергове засідання, на якому можуть звільнити генерального прокурора України Руслана Рябошапку.

Лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що голосів за відставку Рябошапки "більше ніж достатньо".

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