Голодування продовжить: Гладковський вийшов із СІЗО

Колишній заступник секретаря РНБО і чинний президент корпорації "Богдан" Олег Гладковський, якого раніше затримали у аеропорту, 21 жовтня вийшов із СІЗО.

Про це повідомляє ТСН. Гладковський покинув ізолятор близько 15:15, з пресою майже не спілкувався (щоб подивитися фото, доскролльте сторінку докінця).

Він зазначив, що продовжить голодування, яке оголосив після затримання. Адвокати ексчиновника вже готують апеляцію.

Олег Гладковський

На Гладковського наділи електронний браслет. Найближчим часом екс-заступник секретаря РНБО планує провести брифінг для преси.

Як стало відомо раніше, його сім'я внесла заставу в 10 мільйонів гривень.

Олег Гладковський вийшов з СІЗО ТСН

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Вищий антикорупційний суд 19 жовтня обрав запобіжний захід для Гладковського. Його відправили в СІЗО на два місяці з можливістю внесення 10 мільйонів гривень застави.

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