Голодування продовжить: Гладковський вийшов із СІЗО

Колишній заступник секретаря РНБО і чинний президент корпорації "Богдан" Олег Гладковський, якого раніше затримали у аеропорту, 21 жовтня вийшов із СІЗО.
Про це повідомляє ТСН. Гладковський покинув ізолятор близько 15:15, з пресою майже не спілкувався (щоб подивитися фото, доскролльте сторінку докінця).
Він зазначив, що продовжить голодування, яке оголосив після затримання. Адвокати ексчиновника вже готують апеляцію.
Олег Гладковський
На Гладковського наділи електронний браслет. Найближчим часом екс-заступник секретаря РНБО планує провести брифінг для преси.
Як стало відомо раніше, його сім'я внесла заставу в 10 мільйонів гривень.
Олег Гладковський вийшов з СІЗО
ТСН
Як повідомляв OBOZREVATEL:
журналісти програми "Наші гроші" минулої зими оприлюднили розслідування, в якому вказали, що топчиновники оборонної сфери України організували незаконні поставки контрабандних деталей для військової техніки з території РФ. Серед інших учасників схеми були вказані Олег і Ігор Гладковські.
Гладковський-молодший заявив, що подаватиме до суду на журналістів через звинувачення. Олег Гладковський ініціював припинення його повноважень на період розслідування.
У липні 2019 року Гладковський знову очолив корпорацію "Богдан" (він був президентом установи з моменту її створення у 2005 році до призначення на держслужбу).
Олега Гладковського 17 жовтня затримали агенти НАБУ, того ж дня він оголосив голодування.
Корпорація "Богдан" у відповідь на інформацію про обставини затримання її президента Олега Гладковського заявила, що ні про яку "спробі покинути Україну" не може бути й мови.
8 жовтня детективи НАБУ повідомили Гладковському про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) та ст. 366-1 (декларування недостовірної інформації) КК України.
Вищий антикорупційний суд 19 жовтня обрав запобіжний захід для Гладковського. Його відправили в СІЗО на два місяці з можливістю внесення 10 мільйонів гривень застави.
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