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5 листопада • оновлено в 13:09
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"Голодний і з синцями під очима": Гордон розповів про стан Зеленського

21.8т Читати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський недосипає і не має часу на те, щоб нормально поїсти.

Про це український журналіст Дмитро Гордон розповів у інтерв'ю російському виданню "Комсомольская правда". Зауважити те, як змінився Зеленський, журналіст міг під час нещодавньої зустрічі з ним.

За його словами, близько трьох тижнів тому у нього була зустріч із главою держави в офісі на вулиці Банковій. Коли принесли і поставили на стіл вазочки з печивом, Зеленський начебто "накинувся на нього, як зголодніла людина".

На запитання журналіста, в чому річ, президент пояснив, що голодний і не має часу поїсти.

Володимир Зеленський має втомлений вигляд

Володимир Зеленський має втомлений вигляд

today.ua

"Змучена людина роботою. Це видно. Синці під очима. Невиспаний, голодний", – прокоментував стан президента Гордон.

Такий стан Зеленського, сказав Гордон, можна пояснити тим, що "він щиро намагається щось зробити для своєї країни... зробити те, чого не зробив до нього ніхто з попередників".

Як повідомляв OBOZREVATEL, керівник Офісу президента Андрій Богдан розповів, що Зеленський "дійсно змучений", він втомився від негативу і дуже болісно його сприймає на свою адресу.

Нагадаємо, нещодавно зовнішній вигляд президента України прокоментувала російська психологиня і фізіогномістка Світлана Філатова. За її словами, такі "симптоми", як зараз у Зеленського, спостерігалися і в п'ятого українського лідера Петра Порошенка в кінці його президентського терміну.

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Особи
Володимир Зеленський Дмитро Гордон
Місце
Україна
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Pantelegen Dim
Pantelegen Dim
При Порошенке Вова лучше выглядел
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Печеная Галина
Печеная Галина
не по Сеньке шапка
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Mazepa Lesia
Mazepa Lesia
А ще він вилупка свого нянчить в робочий час.
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