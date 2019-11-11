"Голі-босі, але з ракетами": Кулеба затролив Росію через Україну

Віцепрем'єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба яскраво затролив Росію через її агресивну політику.

Він протиставив їй Україну, зазначивши, що наша країна дуже близька до ментальних цінностей цивілізованої Європи. Водночас Російську Федерацію урядовець назвав державою, готовою жебракувати заради вихваляння новою зброєю. Яскраву паралель він провів у інтерв'ю для програми "Рандеву" журналістки Яніни Соколової (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Дмитро Кулеба Скріншот відео

"Я вважаю, що це дуже українська філософія: краще жити у добре вимазаній білій хаті, щоб поросятко було, корівка, город посапаний, і не гратися у великі імперські амбіції. У Росії зараз філософія інша, ну і завжди такою була – голі-босі, зате з ракетами і всіх лякаємо у світі", – яскраво пожартував над агресором український віцепрем'єр.

Він також наголосив, що українській ментальності дуже близький європейський концепт спокійного, тихого і заможного життя.

"Набагато ближче, ніж це "хрест зірвати, вперед, за царя – за батьківщину померти, щоб усі у світі боялися", – знову підколов він імперські амбіції росіян.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кулеба заявив, що фінал війни Росії проти України полягає в тому, що Москва виплачуватиме Києву компенсації. Він також наголосив, що Україна продовжує залучати кошти ЄС на відновлення звільнених територій Донбасу.

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