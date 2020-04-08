Народний депутат від "Слуги народу" і глава комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації Михайло Радуцький неправильно написав назву коронавірусу COVID-19.

Увагу на це звернув член Української асоціації клінічних досліджень Іван Вишневецький на своїй сторінці в Facebook. Він опублікував скріншот, на якому видно пост Радуцького, де той написав "CORVID-19" замість правильної назви хвороби.

"Це все, що вам потрібно знати про те, хто рулить всією медициною країни. Це не помилка, далі в тексті знову CORVID", – написав він.

І дійсно, в публікації Михайла Радуцького двічі зустрічається згадка коронавірусу, що лютує зараз, і обидва рази в його назві допущена помилка. Причому пост був розміщений на сторінці депутата ще 7 квітня о 8:45, тобто, вже більше доби ніхто помилку не виправляє.

Публікація Михайла Радуцького

Як повідомляв OBOZREVATEL, на уроці історії "Всеукраїнської школи онлайн", яку запустили через карантин в Україні, допустили помилку.

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