Донбасу не потрібна вільна економічна зона:

Це навіть в "золоті" часи Януковича (як для Донбасу) той регіон, який отримував з держбюджету грошей більше, ніж платив податків. На що отримував? Там виявилося найбільша кількість малозабезпечених сімей з дітьми. Найбільша кількість пільговиків найрізноманітніших категорій. Найбільша "потреба" в соціально-економічному розвитку територій, і під цю статтю впишеш що завгодно, а надлишок піде в кишеню міцним господарникам.

За ідеєю, кожен з нас годував той самий Донбас, довгі роки.

Простіше кажучи – працювати там і тоді не особливо хотіли, або могли, коли гроші лилися рікою. Я не кажу про шахтарів або незначний бізнес, який належав НЕ Ахметову або "сім'ї". Тоді не було сенсу давати цей статус – а яка необхідність зараз?

Так кому конкретно? Росіянам, які зайняли спорожнілі квартири? Тим, які налагодили потік віджатих машин в Ростов, і на продаж? Тим, хто відбиває молотком герб України з адміністративної будівлі? Мова навіть не про патріотизм, хоча це первинно – просто ті, хто хотів би працювати, поїхали. Або розорилися. Або загинули. Або відвойовують Донбас з нашого боку.

Хочеться допомогти Донбасу – допоможіть тим донеччанам і луганчанам, які виживають тут. Кинувши будинку і почавши життя з нуля. Дайте їм своєрідну економічну зону, тому що вони і є – Донбас. Тільки переїхав сюди від війни. Годувати бурятів, які живуть на колись квітучої вулиці Артема в Донецьку або елітному передмісті – у мене немає ніякого бажання.

Донбас, в кінці-кінців – це замінований регіон. Його поля потребують багаторічної чистки від російських снарядів. Там працювати неможливо. Там неможливо будувати, тому що розтяжки і розпиляні на металобрухт підприємства. Торгівля, говорите? Підтримаємо виробника матрьошок з Підмосков'я? Постачальників олії "Росіянка"? Ковбаси по російському ГОСТу або молоко без молока? Ах да, давайте самі з ними торгувати – і забудемо все. Як ніби нічого й не було. А на бурятів очі закриємо, відвернемося і посвист.

Донбас завжди потребував дотаціях, і ніколи – у вільній економічній зоні.

Але це, можливо, був жарт Презедента – бо тільки ідіот може запропонувати Донбасу щось крім фільтрації і військового (!) Контролю України над кожним квадратним метром території.

PS Картинка показова. Типова Росія, так?

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