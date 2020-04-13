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13 квітня • оновлено в 12:41
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Олексій Давиденко
Олексій Давиденко
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Год президента Голобородько: кругом друзья, родственники и "Квартал"

11.9т
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Президент не реагирует на коррупцию своего окружения и обещает миллион долларов за вакцину от коронавируса.

Премьер выделяет деньги Албании и в Вербное Воскресенье поздравляет с Рождеством.

Депутаты СН блокируют неотложные законы внося 16’000 пустых правок - открыто лоббируют интересы олигархов.

Повсюду на должностях расставляют родственников, друзей и сотрудников Квартала.

А это ведь была такая классная идея выбрать президентом 40 миллионной страны в центре Европы, простого сельского учителя - героя из сериала.

Через 10 дней будет ровно год как мудрый Украинский народ выбрал президентом Украины Голобородько.

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Автор
Олексій Давиденко Олексій Давиденко
Місце
Україна
Джерело
Джерело: Facebook Алексея Давиденко
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Шевченко Глеб
Шевченко Глеб
Мудрому народу надо было выбрать Алексея Давиденко! Тогда бы он расставил своих друзей и родственников на должности.
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Петренко Дмитрий
Петренко Дмитрий
"...кругом друзья, родственники и "Квартал"...а 13 млн. счастливцев где? Где эти, что "з(НА)робимо їх(СОБІ) розом"?)))))...все еще ликуют..."гірше вже не буде"?)))))
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Звон Владимир
Звон Владимир
Сериал, идей которого было выбрать президентом 40 миллионной страны в центре Европы, простого сельского учителя (а или простого, лучше популярного, артиста) был началом избирательной компании, которая закончилась тем, чем она закончилась. Единственным ее положительным фактором в итоге будет то, что в ближайшие сто лет применение такого рода технологий вряд ли станет возможным.
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