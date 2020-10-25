ГО "Пропозиція" проводить дослідження громадської думки

Гліб Іванов Політика 17:59, 25.10.2020

Громадська організація "Пропозиція" проводить власне дослідження рівня підтримки політичних партій і кандидатів на місцевих виборах-2020 в Дніпрі, передає "Дніпровська панорама".

Дані цього екзит-полу будуть оприлюднені після завершення голосування о 20:00, повідомляють в пресслужбі організації.

Опитування ведеться на виході з виборчих дільниць з повним дотриманням чинного законодавства. Питання задають волонтери, які не мають при собі партійної та іншої символіки, яка могла б бути розцінена як агітацію. Респондентами стають люди, які вже проголосували і після цього добровільно погодилися відповісти на питання.

Всього дослідження проводиться на десятках дільниць, які рівномірно розподілені по всьому місту.

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Політика

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