ГО 'Пропозиція' проводить дослідження громадської думки

Громадська організація "Пропозиція" проводить власне дослідження рівня підтримки політичних партій і кандидатів на місцевих виборах-2020 в Дніпрі, передає "Дніпровська панорама".

Дані цього екзит-полу будуть оприлюднені після завершення голосування о 20:00, повідомляють в пресслужбі організації.

Опитування ведеться на виході з виборчих дільниць з повним дотриманням чинного законодавства. Питання задають волонтери, які не мають при собі партійної та іншої символіки, яка могла б бути розцінена як агітацію. Респондентами стають люди, які вже проголосували і після цього добровільно погодилися відповісти на питання.

Всього дослідження проводиться на десятках дільниць, які рівномірно розподілені по всьому місту.