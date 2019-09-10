"Гноблять реформатора": Гонтарева заговорила про політбіженство в ЄС

Ексголова Національного банку України Валерія Гонтарева не виключила, що їй доведеться просити політичного притулку у Великобританії.

В інтерв'ю LIGA.net вона уточнила, що це станеться, якщо Україна буде тиснути на неї за проведені там же реформи.

"Поки не бачу сенсу, але якщо доведеться, то, звичайно. Якщо наша країна буде гнобити свого ж реформатора – переслідувати політично і фізично, мені нічого не залишиться, як попросити політпритулку", – сказала колишня голова регулятора.

Валерія Гонтарева "Цензор.НЕТ"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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