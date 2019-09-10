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10 вересня • оновлено в 22:20
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"Гноблять реформатора": Гонтарева заговорила про політбіженство в ЄС

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Ексголова Національного банку України Валерія Гонтарева не виключила, що їй доведеться просити політичного притулку у Великобританії.

В інтерв'ю LIGA.net вона уточнила, що це станеться, якщо Україна буде тиснути на неї за проведені там же реформи.

"Поки не бачу сенсу, але якщо доведеться, то, звичайно. Якщо наша країна буде гнобити свого ж реформатора – переслідувати політично і фізично, мені нічого не залишиться, як попросити політпритулку", – сказала колишня голова регулятора.

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Валерія Гонтарева

Валерія Гонтарева

"Цензор.НЕТ"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Валерія Гонтарева
Місце
Україна
Тег
національний банк України
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
гонтарева воровка накрала миллиарды
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Так Европа давно прибежище всех укр-воров, а Австрия - общеизвестная прачечная по отмыванию грязных денег. Поэтому эти страны такие богатые, а Украине надо в нищете довольствоваться рыночными ценами и расцветом демократии.
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