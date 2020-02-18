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18 лютого • оновлено в 18:11
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"На Землі живе 9 млрд": нардеп публічно осоромився ляпом у Раді

4.1т
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Народний депутат від фракції "Опозиційна платформа – За життя" Валерій Гнатенко, коментуючи правку щодо законопроєкту про ринок землі, переплутав кількість населення на планеті.

Заява прозвучала на вечірньому пленарному засіданні Верховної Ради у вівторок, 18 лютого.

"Ви знаєте, що світ чекає велике перенаселення за кількістю. На сьогодні вже 9 млрд проживає на нашій планеті. І ми очікуємо найближчим часом дефіцит продовольчих товарів. І якщо іноземці будуть вирощувати на нашій землі, то в першу чергу вони вивезуть товари на свої ринки", – видав він.

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Гнатенко зганьбився в Раді, переплутавши кількість населення Землі

Гнатенко зганьбився в Раді, переплутавши кількість населення Землі

Втім, навіть така заява не допомогла йому переконати колег у необхідності ухвалення правки.

За останніми офіційними даними, кількість людей на планеті складає близько 7, 765 млрд осіб. За прогнозами, позначку в 9 мільярдів людство перевищить хіба що в 2042. році.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше нардепа від депутатської групи "За майбутнє" Дмитра Лубинця спіймали у Верховній Раді за грою на планшеті.

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Автор
Ірина Кулініч
Місце
Україна
Тег
Верховна Рада України
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