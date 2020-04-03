Європейський Союз має дати рішучу відсіч намаганням Російської Федерації під прикриттям пандемії коронавірусу зняти санкції за агресію проти України. В умовах кризи спільна протидія російській пропаганді та дезінформації стає ще важливішою. Про це п’ятий президент України Петро Порошенко написав у листі-відповіді президенту Європейської народної партії Дональду Туску, повідомляється на офіційному сайті партії "Європейська Солідарність".

Петро Порошенко та Дональд Туск

Згідно повідомлення, п’ятий президент України зазначив, що високо цінує незмінну підтримку з боку ЄС територіальної цілісності та суверенітету України. Він наголосив на важливості активізації спільних дій з протидії російській пропаганді та дезінформації.

Порошенко переконаний, що Європейський Союз та Україна мають скоординувати зусилля у подоланні наслідків епідемії.

"П’ятий Президент України поділяє стурбованість очільників Євросоюзу щодо значних негативних ризиків, які несе епідемія коронавірусу для здоров’я та добробуту громадян, національних економік і об’єднаної Європи загалом. Порошенко наголосив, що нинішня криза – це наш глобальний виклик, який ми можемо здолати лише спільними скоординованими зусиллями – через поглиблення співпраці, обмін даними про вірус та кращими практиками протидії епідемії", - зазначено у повідомленні.

Політик також підкреслив, що ЄС може розраховувати на всіляку підтримку з боку України у спільній боротьбі з вірусом та його наслідками, в тому числі через залучення українських потужностей для виробництва вакцини, коли вона буде винайдена.

Голова "Європейської Солідарності" наголосив, що як лідер опозиції закликає всі українські політичні сили об’єднатись заради протидії коронавірусу та його негативним соціально-економічним наслідкам.

Порошенко подякував Євросоюзу за своєчасну допомогу Україні у мінімізації наслідків епідемії для української економіки та системи охорони здоров’я.

"Криза в жодному випадку не повинна підірвати ані основоположні засади ЄС – спільний ринок, Шенгенську зону, спільні демократичні цінності, ані здобутки у відносинах між Україною та ЄС – Угоду про асоціацію, економічну інтеграцію, безвізовий режим", – наголосив Порошенко.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Петро Порошенко у інтерв’ю трьом українським телеканалам розповів, як Росія домагається зняття санкцій - і зазначив, що зусилля, яких держава-агресор докладає, аби позбутися санкційного режиму, якнайкраще свідчать про його ефективність.

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